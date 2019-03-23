2 bin 500 kadın polis alınacak! Başvuru tarihi belli oldu mu?

Geçtiğimiz günlerde Yenimahalle'de vatandaşlara yaptığı konuşmasında Süleyman Soylu; “”Bir müjde veriyorum. Tüm Türkiye’deki karakollarımıza 2 bin 500 kadın polis alacağız, onları eğiteceğiz, şimdi onların da alımına çıkıyoruz” dedi. Bu gelişmenin ardından, kadın polis alımının detayları merak konusu oldu. Kadın polis alımı için tarih belli oldu mu adaylar tarafından merak ediliyor. İşte 2 bin 500 kadın polis alımı detayları…

BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Söz konusu 2 bin 500 kadın polis alımı hakkında istihdam sayısı harici, başvuru şartları ve ön başvuru tarihi gibi detaylar henüz belli olmadı. Bu hususta gelişmeler oldukça haberimizden aktaracağız.