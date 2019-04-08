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2 çay ocağı, yemek dükkanı ve taksiye çarparak durabildi!

Zonguldak'ta gaz pedalı takılı kalan yaşlı adam, 2 çay ocağı, yemek dükkanı ve taksiye çarparak durabildi.

22:00 -
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Kaza, bugün akşam saatlerinde Eczaneler Sokak’ta meydana geldi. Tayfun Zengin yönetimindeki araç İstiklal Sokak’tan indiği sırada kaz pedalı takılı kaldı. Araç şoförü Tayfun Zengin, direksiyon hakimiyetini kaybederek ilk olarak çay ocağına, ardından yemek dükkanına, ticari taksiye ve son olarak tekrar çay ocağına çarparak durabildi.

ZONGULDAK’TA GAZ PEDALI TAKILI KALAN YAŞLI ADAM, 2 ÇAY OCAĞI, YEMEK DÜKKANI VE TAKSİYE ÇARPARAK DURABİLDİ. FOTO:İHA

Öte yandan çay ocaklarının önünde kimsenin oturmaması yüreklere su serpti. Kazadan araç şoförü Tayfun Zengin yara almazken çay ocakları, yemek dükkanı ve takside maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazaya karışan araç ise çekici yardımıyla çekildi.

İHA

Son güncelleme: android-time 22:05 08.04.2019
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