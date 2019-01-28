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2 gündür aranan çocuk silahla vurulmuş halde bulundu

Bolu'da 2 gündür aranan 16 yaşındaki Oğuzhan Ö. silahla vurulduktan sonra cesedinin dere yatağına bırakıldığı belirlendi. Jandarma, cinayet kurbanı gencin, katil zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.

20:53 -
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Bolu merkeze bağlı Bahçeköyü´nde oturan Oğuzhan Ö.’nün, dün öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi.

DHA

DHA

Çocuklarından haber alamayan aile, durumu jandarmaya ve AFAD ekiplerine bildirdi. Ekipler, bölgede drone destekli arama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan aramalar sonucu Oğuzhan Ö.’nün köydeki derede cansız bedeni bulundu.

DHA

DHA

Jandarma ekipleri yaptıkları kontrolde Oğuzhan Ö.’nün silahla vurulduktan sonra cesedinin dere kenarına atıldığını belirledi. Çocuklarının öldüğü haberini alan acılı aile, olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor. DHA

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Son güncelleme: android-time 21:03 28.01.2019
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