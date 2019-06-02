2 Haziran Hadi ipucu sorusu: Phaselis Antik Kenti nerededir?

Hadi bugün 21:00'da! Bugünkü ipucu tarihi bir bölge hakkında. MÖ 6. yüzyılda kurulduğu tahmin edilen Phaselis Antik Kenti; doğal güzellikleri, antik şehri, koyu ve plajı ile ünlü, sakin ve huzurlu bir yer olmasının yanı sıra zengin bir tarihi geçmişe de sahiptir. Peki siz, bu antik kentin nerede olduğunu biliyor musunuz?

2 HAZİRAN HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: Faselis, Antalya Kemer yakınlarındaki antik kenttir.

Faselis, Kemer yakınlarındaki antik kent. Olimpos Beydağları Millî Parkı içinde çam ve sedir ormanları arasında yer alan antik Faselis kenti Kemer’in 16 km batısındadır. Antalya – Kumluca karayolunun 57. km’sinden güneye dönüldüğünde yaklaşık 1 km sonra Faselis’e ulaşılır.