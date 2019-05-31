2 Haziran’da 3 ilçe ve 1 beldede seçmenler sandık başına gidecek

YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nin ardından yapılan olağan itirazları değerlendirerek, 3 ilçe ve 1 beldede seçimlerin yenilenmesine karar verdi. YSK kararı ile Denizli’nin Honaz, Kırıkkale’nin Keskin, Artvin’in Yusufeli ilçeleri ile Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesindeki seçmenler 2 Haziran Pazar günü yeniden sandık başına giderek, yeni belediye başkanlarını seçecek. Ayrıca, 213 seçim çevresinde de 2 Haziran günü muhtarlık ve ihtiyar heyetleri seçimleri yenilenecek.

HONAZ’DA 5 KISITLI SEÇMEN İDDİASI

Denizli’nin Honaz ilçesinde 31 Mart’ta 9 bin 389 oy alan CHP adayı Yüksel Kepenek, 9 bin 381 oy alan AK Parti adayı Turgut Devecioğlu’nun önünde 8 oy farkla seçimi önde bitirdi. AK Parti ve CHP'nin karşılıklı itirazlarının ardından Kepenek ile Devecioğlu arasındaki oy farkı 1’e kadar indi. Bunun üzerine AK Parti, Honaz'da 5 kısıtlı seçmenin oy kullandığı gerekçesiyle YSK’ya seçimin iptali başvurusu yaptı. İtirazı inceleyen YSK, Honaz’da seçimin yenilenmesine karar verdi.

KESKİN’DE 9 KISITLI SEÇMEN İDDİASI

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde 31 Mart'ta gerçekleştirilen belediye başkanlığı seçiminde İYİ Partili Necati Alsancak ile AK Partili Dede Yıldırım arasındaki çekişme öne çıktı. İYİ Partili Alsancak bin 806 oyla seçimi önde tamamlarken, AK Partili Dede bin 800 oy aldı. AK Parti'nin Keskin'de 9 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddiasıyla YSK'ya yaptığı başvuru kabul edildi. YSK, ilçede seçimin yenilenmesine karar verdi.

YUSUFELİ’NDE OY FARKI 4’TEN 1’E İNDİ

Artvin'in Yusufeli ilçesinde AK Partili Eyüp Aytekin bin 819 oy alırken, bin 815 oy alan CHP’li Barış Demirci’nin önünde 4 oy farkla seçimi önde bitirdi. Yapılan itirazların ardından aradaki oy farkı 1 indi. Bunun üzerine CHP, 2 kısıtlı seçmenin oy kullandığı gerekçesiyle YSK'ya başvuruda bulundu. Başvuruyu inceleyen YSK, Yusufeli’nde 2 Haziran'da seçimin tekrarlanmasına karar verdi.

KESMETEPE’DE OYLAR EŞİT ÇIKTI

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde CHP'nin adayı ile Demokrat Parti'nin (DP) adayı eşit oy aldı. CHP’li Hasan Koca ile DP’li Yusuf Parlak 281’er oyla seçimi tamamladı. CHP'nin itirazı sonucunda seçimde 1 mükerrer oy kullanıldığı tespit edildi. Söz konusu tespitin ardından YSK ilçede seçimlerin 2 Haziran'da tekrarlanmasını kararlaştırdı.

2 BELDEDE DAHA SEÇİME GİDİLECEK

Öte yandan, Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesi ile Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde seçimi kazanan belediye başkanlarının mazbatalarının iptal edilmesinin ardından belediye meclis üyeleri istifa etmişti. Bunun üzerine Gülağaç ve Besni ilçe seçim kurulları, YSK'nın görüşüne başvurdu. YSK, seçimlerin yenilenmesi yönünde görüş bildirdi. Demirci ve Suvarlı ilçe seçim kurulları tarafından seçimin yenilenmesinin ilanını takip eden 60 günden sonra gelen ilk Pazar günü beldelerde seçime gidilecek.

ANKARA, (DHA)