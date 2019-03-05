İki kardeşi öldürmeye 30 yıl!

Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı’nda işlettikleri kafede 4 Aralık 2017’de ortakları Mustafa ve Tufan Karaibişoğlu kardeşleri öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan sanık kardeşler Serhan Girgis ve Emirhan Girgis hakkında yargılandıkları Adana 5.Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar verildi.

Karar duruşmasında taraflara söz hakkı verildi. Öldürülen Tufan Karaibişoğlu'nun eşi Asu Karaibişoğlu, eşinin öldürülmesi üzerine 3 çocuğuyla yalnız kaldığını belirterek, “Serhan ve Emirhan eşim Tufan size ne yaptı? Neden? Birini vurdunuz, diğerini neden vurdunuz? Çocuklarım ‘baba' diyor. Onlara anlatamıyorum. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

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Mustafa ve Tufan Karaibişoğlu kardeşleri öldürdüğü iddia edilen sanıklardan Serhan Girgis son savunmasında, eski ifadelerini tekrarladığını söyledi. Olay nedeniyle, dünyasının, hayatının mahvolduğunu söyledi. Girgis,”Olaya kimse anlam veremiyor. 1 saat dayak yedik. Canımızı kurtardık diyebilirim. Küfür, hakaretler edildi. Hüseyin silahını çekti. Böyle bir şeyin olmasını istemezdim” dedi. Emirhan Girgis de, kimseye kötü bir şey olmaması için olayı yatıştırmaya çalıştığını söyledi.

CEZALARI BELLİ OLDU

Mahkeme heyeti, duruşmaya ara verdikten sonra kararını açıkladı. Heyet, sanık Serhan Girgis'i 2 kişiyi öldürmekten müebbet hapis cezasına mahkum etti. Öldürme olaylarını haksız tahrik altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezasını önce 18'er yıldan 36 yıla, daha sonra duruşmadaki iyi hali nedeniyle 15'er yıldan toplam 30 yıl hapis cezasına indirdi. Serhan Girgis'e ayrıca Hüseyin Serdar Atılgan'ı yaralamaktan da 5 ay 10 gün hapis cezası verildi. Diğer sanık Emirhan Girgis ise, 2 kişinin öldürülmesine yardımcı olmak suçundan 7'şer yıl 6'şar aydan toplam 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Heyet her iki sanık kardeşin tutukluluk hallerinin de devamına karar verdi.