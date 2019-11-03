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2 Kasım Sayısal Loto sonuçları: Bir kişiye 7 milyon!

2 Kasım Sayısal Loto sonuçları noter huzurunda açıklandı. Sayısal Loto sonuçları her zaman olduğu gibi Milli Piyango İdaresi canlı yayınında belli oldu. Bu hafta 6 rakamı doğru bilen bir kişi 7 milyon 274 bin 196 lira 85 kuruş kazandı. İşte kazandıran rakamlar ve Sayısal Loto Çekiliş sonuçları...

09:04 -
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2 Kasım Sayısal Loto sonuçları: Bir kişiye 7 milyon!

Her zaman olduğu gibi Sayısal Loto sonuçları canlı yayında ve noter huzurunda açıklandı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamada bu hafta yani 2 Kasım’da Sayısal Loto sonuçlarına göre kazandıran numaralar 8, 25, 29, 31, 41 ve 47 olarak belirlendi.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 2 KASIM

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 6-29-31-32-44-45

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