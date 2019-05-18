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2 kuzenin tartışmasında kan döküldü

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, Vahdet K., tartıştığı kuzeni Vedat Tuna’yı (23) bıçaklayarak öldürdü.

00:05 -
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2 kuzenin tartışmasında kan döküldü

Olay, akşam saatlerinde Çaydeğirmeni beldesi yakınlarında meydana geldi. Vahdet K. ile kuzeni Vedat Tuna arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Vahdet K., yanındaki bıçakla kuzeni Vedat Tuna'yı yaraladı.

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Tuna, kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Tuna, Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Vedat Tuna, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Vahdet K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.  DHA

Son güncelleme: android-time 00:06 18.05.2019
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