2 kuzenin tartışmasında kan döküldü

Olay, akşam saatlerinde Çaydeğirmeni beldesi yakınlarında meydana geldi. Vahdet K. ile kuzeni Vedat Tuna arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Vahdet K., yanındaki bıçakla kuzeni Vedat Tuna'yı yaraladı.

İLGİLİ HABER Oyun salonunda 'makas'lı dehşet!

Tuna, kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Tuna, Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Vedat Tuna, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Vahdet K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA