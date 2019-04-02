2 Nisan Hadi ipucu sorusu: Sıla’nın yeni albümünün adı nedir?

Türkçe Pop Gecesi bu akşam 20.30’da. Instagram hesabından yayınlanan Hadi ipucu sorusu ile ilgili şöyle bir açıklama yapıldı: “Bugünkü ipucumuz ülkemizde sevilerek dinlenen bir sanatçı hakkında sevgili hadiciler.İlk olarak Efe Bahadır ile birlikte kaydettikleri Sabır’ın akustik versiyon videosunu dinleyicilerle buluşturan bu isim, 1 Mart tarihinde ise dört şarkıdan oluşan yeni albümünü tüm dijital platformlar üzerinden müzikseverlerle paylaştı. Türkiye Resmî Listesi’nde bir numara olan “…Dan Sonra” şarkısıyla çıkış yapan Sıla'nın yeni albümünü kimler dinledi?” Sıla’nın yeni albümünün adı nedir?

SILA’NIN YENİ ALBÜMÜNÜN ADI NEDİR?

CEVAP: ACI

SILA KİMDİR?

Sıla Gençoğlu (d. 17 Haziran 1980), Türk şarkıcı ve şarkı yazarı. Acıpayam, Denizli’de doğdu ve öğrenim hayatı için önce İzmir’e sonra İstanbul’a yerleşti. Sahne eğitimi almaya lise yıllarında başladı. Bilgi Üniversitesi’ndeki caz eğitimi sonrasında uzun süre Kenan Doğulu’ya geri vokallik yaptı.

2007’de kendi adını verdiği albümünde yer alan ve Türkiye Resmî Listesi’nde bir numara olan “…Dan Sonra” şarkısıyla çıkış yapan Sıla, sonrasında yayımladığı eleştirel ve ticari başarılar elde eden İmza (2009), Konuşmadığımız Şeyler Var (2010), Vaveyla (2012), Yeni Ay (2014) ve Mürekkep (2016) albümleriyle de liste başarılarını sürdürmeye devam etti. Bu albümlerde yer alan “Sevişmeden Uyumayalım”, “Acısa da Öldürmez”, “Kafa”, “Boş Yere”, “Vaziyetler”, “Yabancı” ve “Hediye” şarkıları da Türkiye’de liste başı oldu. Bunların yanı sıra “Yoruldum”, “İmkânsız” ve “Zor Sevdiğimden” gibi diğer pek çok şarkısı da hit olarak ilk beşe girdi.

Şarkıcılığının yanı sıra eleştirmenler tarafından övülen söz yazarı ve besteci kimliğiyle ön plana çıkan Sıla, kendi albümlerindeki şarkıların neredeyse tamamını tek başına yazarak Efe Bahadır’la birlikte bestesini yaptı. Ayrıca başka şarkıcılar için de birçok şarkı sözü yazdı. 2010’da Konuşmadığımız Şeyler Var ve 2014’te Yeni Ay ile birlikte Türkiye’de yılın en çok satan şarkıcısı oldu. Bugüne kadar dört Altın Kelebek Ödülü ve yedi Kral Tv Video Müzik Ödülü dahil olmak üzere onlarca ödül kazandı.