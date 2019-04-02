2 Nisan Hadi ipucu sorusu ve cevabı belli oldu! Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın (TOG) sloganı nedir?

Son zamanların popüler uygulaması Hadi'nin ipucu sorusu paylaşıldı. 2 Nisan 12:30 Hadi ipucu, Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın (TOG) sloganı nedir? sorusu oldu. Peki Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın sloganı nedir? İşte 2 Nisan Hadi ipucu sorusu ve cevabı…

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI’NIN SLOGANI NEDİR?

2 Nisan Mart 12.30'da başlayacak Hadi’nin ipucu sorusu duyuruldu. Sosyal medya hesabından yayınlanan bu sorunun cevabı için her zaman olduğu gibi yine doğru yerdesiniz. Hadi’nin bugünkü ipucusu neticesinde en bilgili Hadi'cilerden birisi olabilir ve çeşitli ödüllere ulaşabilirsiniz. Yayımlanan soru da, yardım kuruluşları ile ilgili. Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın sloganı nedir?

Cevap: Gençliğin Gücü Adına