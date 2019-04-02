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2 Nisan Oyna Kazan kopyası: Ozon, kaç adet oksijen atomundan oluşur?

Oyna Kazan oyununda editör kıyağı geldi. Son zamanlarda canlı bilgi yarışmaları oldukça popüler. Instagram hesabından her gün kopyalar yayınlayan Oyna Kazan bu kez sorusunu bilim ile ilgili sordu. 2 Nisan Oyna Kazan kopyası: Ozon, kaç adet oksijen atomundan oluşur?

17:37 -
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2 Nisan Oyna Kazan kopyası: Ozon, kaç adet oksijen atomundan oluşur?

2 Nisan Oyna Kazan kopyası yayınlandı. Bu akşam 21.30’da takipçileriyle buluşacak olan Oyna Kazan soruları bilenlere ödüller verecek. Bilim konusunda iyi olanlar bu akşamın kopyasını kolayca bilecek. Peki Ozon, kaç adet oksijen atomundan oluşur? İşte cevap!

OZON, KAÇ ADET OKSİJEN ATOMUNDAN OLUŞUR?

CEVAP: 3

Ozongazı (O3),3 oksijen atomundan oluşan molekülleriyle renksiz bir gazdır ve atmosferin üst katmanlarında yer alır. Oksijenin allotropudur, trioksijen olarak da tanımlanır. Ozon, gökyüzünün mavi renginin ana sebebidir. Sıvı hâlde lacivert renge dönüşen ozon gazı, Dünya’yı Güneş’ten gelen zararlı morötesi radyasyonuna karşı korumaktadır. Atmosferin üst katmanlarında UV ışınları, alt katmanlarında yıldırım çakması sonucu oluşan elektrik akımının oksijeni parçalaması ile oluşan ozon, havanın temizlenmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Ozon gelişmiş ülkelerde gıda tekstil lojistik sağlık sektörlerinde yaygın bir şekilde alternatifsiz dezenfektan olarak kullanılmaktadır.

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