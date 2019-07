2 Temmuz Hadi ipucu sorusu: “Back to Black”, “You Know I’m No Good” ve “Rehab” şarkıları ile hatırlanan şarkıcı kimdir?

Hadi ipucu sorusu geldi. Her gün Instagram sayfasından birbirinden ilginç ipucu sorularını yayınlayan Hadi bu kez ünlü bir İngiliz şarkıcıyı gündeme getiriyor. Peki "Back to Black", "You Know I'm No Good" ve "Rehab" şarkıları ile hatırlanan şarkıcı kimdir?