2 yaşındaki çocuk dördüncü kattan düştü

Edinilen bilgilere göre, Palandöken ilçesine bağlı Kayakyolu Mahallesi'nde annesinin uyutarak odada bıraktığı 2 yaşındaki çocukları Yusuf I. Annesi mutfaktayken uyanarak açık kapıdan balkona çıktı. Küçük çocuk dengesini kaybederek 4. kattaki balkondan yere düştü.

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Olayı gören komşular hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Anne Zehra I. ise çocuğunun balkondan düştüğünü komşular tarafından öğrendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğu Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanesine kaldırdı. Durumu kritik olan küçük Yusuf'un akciğer ve karaciğerinde düşmeye bağlı sorun olduğu öğrenildi. Ameliyata alınan küçük çocuk için umutlu bekleyiş devam ediyor.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. DHA