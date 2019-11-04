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20 askere FETÖ gözaltısı

13 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

08:44 -
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20 askere FETÖ gözaltısı

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılandığı iddiasıyla 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler, şüphelilerin yakalanması için Aksaray merkezli Adıyaman, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Samsun ve Şırnak’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. (AA)

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