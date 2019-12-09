20 bin adet cinsel güç artırıcı ürün sahte çıktı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Fikri Mülkiyet Büro Amirliği ekipleri Başakşehir’de bir sanayi sitesindeki depoda sahte cinsel güç artırıcı ürünler bulunduğunu tespit etti.

TARİHİ GEÇMİŞ CİPSLERİ YENİDEN PİYASAYA SÜRECEKLERDİ

Depoya baskın düzenleyen ekipler, piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan 20 bin adet sahte cinsel güç artırıcı ürün ile son kullanma tarihi geçmiş 100 bin lira değerinde cipse el koydu. Son kullanma tarihi geçen cipslerin tarihlerinin silinip yerine yeni tarihler yazıldığı tespit edildi.

İlçe Tarım Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerinin de katıldığı baskında ele geçirilen ürünlerden numuneler alındı ve incelenmek üzere götürüldü. Depoda bulunan biri kişi de gözaltına alındı. (DHA)