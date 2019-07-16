20 bin TL’yi bulamadıkları için gidemedikleri turnuvayı televizyondan izlediler

Portekiz’in Porto şehrinde 3-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenen ‘3 Bant Dünya Kupası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı elde eden 3 takımdan biri olan 400 lisanslı sporcuya sahip Diyarbakır Bilardo Spor Kulübü, yol ve konaklama giderleri için gerekli olan 20 bin TL’yi bulamadığı için şampiyonaya katılamadı.

‘DİYARBAKIR’I SPORUMUZLA TANITMAYI AMAÇLIYORDUK’

Bilardo Federasyonu İl Temsilcisi ve Diyarbakır Bilardo Spor Kulübü Başkanı İhsan Delibaş, şampiyonaya katılabilmek için sivil toplum kuruluşları ve çeşitli kamu kurumlarından randevu talep etti. 2 ay süreyle birçok kuruma yaptığı görüşmede destek bulamayan kulüp, Porto’daki şampiyonaya gidemedi. Şampiyonaya katılamayınca küme düşme cezası da aldıklarını anlatan Delibaş, şampiyonayı bilardo salonunda televizyondan izlemek zorunda kaldıklarını söyledi. Yaşadıkları durum karşısında Bilardo Federasyonu İl Temsilciliği’nden istifa ettiğini ve kulübü kapatmayı düşündüğünü belirten Delibaş, Geçen yılın Avrupa Şampiyonası’nda final oynayarak namağlup ikinci olduk. Sporcular piyasada oynayacağının 4’te 1 fiyatına bizde oynadılar. Diyarbakır’ı tanıtmak adına taşın altına elini koydular. Paradan önce Diyarbakır’ı ve bu sporu tanıtmak amacıyla bize yardımcı oldular. Özel spor tesisi olsun, turnuvalar olsun Diyarbakır’ı sporumuzla tanıtmayı amaçlıyorduk dedi.

‘BAŞARIMIZI ANLATMAK İÇİN RANDEVU TALEP ETTİK ALAMADIK’

Delibaş, Porto’ya gitmek için kurumlardan destek taleplerine yanıt alamadıklarını bu durumun kendileri için büyük bir kayıp olduğunu ifade ederek, şunları söyledi

Takımı 1’inci lige çıkardık ve Türkiye 2’ncisi olduk. Bunun yanında ülkemizi Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nda temsil etme hakkını kazandık. Diyarbakır’da ilk defa bir kulüp bireysel anlamda değil de kulüp anlamında ülkemizi böyle üst düzey bir organizasyonda temsil edecekti. Bu bir başarıdır. Bugüne kadar kendimiz yaptık bundan sonra ilimizi yönetenler ‘Biz de ne yapabiliriz’ derler diye düşündük. 2 ay boyunca kendimizi, başarımızı anlatmak için randevular talep ettik alamadık.

Son olarak 30 Nisan’da Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’na katılıp katılmayacağımızla ilgili bilgi vermemiz gerekiyordu. Son gün başvurduğumuz kurumdan yardım talep ettik. Başta kabul edildi. Biz de bilgileri verdik. Olumlu karşılandı. Aradan bir süreç geçti. Pasaport sürecinde bize olumsuz cevap geldi. Sponsor arayışıdır, başka bir yerden destektir herhangi bir şey bulamadık. Oraya gitme amacımız şahsi değildi, Diyarbakır’ı, sporumuzu tanıtma anlamında bir amatör branşa destek verilir dedik. İstediğimiz para da cüzi bir para. Altı sporcunun oradaki masrafı 20 bin lira gibi bir para. Türkiye’den bir takım maddi imkansızlıklarından dolayı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’na katılamadı. Diyarbakır’ı parayla ya da herhangi bir şeyle ölçülmeyecek güzel bir tanıtım imkanını el birliğiyle kaybettik, kaçırdık.

‘KÜME DÜŞME CEZASI ALDIK’

Şampiyonaya gidememenin yanı sıra küme düşme cezası da aldıklarını ifade eden Delibaş, Bir Diyarbakırlı olarak, bu durum benim canımı acıttı ve istifa ettim. Artık bu spora bir şey veremeyeceğimi anladım. Çünkü gidebileceğim üst yere gittik. Yani bir takım kurduk ve o takım Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek. Bu önemli bir şeydi. Biz bunu önemsedik ama bunu anlatamadık ya da anlamak istemediler bilmiyorum. Bizim daha önce açıklanan grup orada çıkabileceğimiz bir gruptu ve rakiplerimiz rahatlıkla geçebileceğimiz rakiplerdi. Kaybeden sporumuz ve Diyarbakır oldu bunun için üzgünüm. Avrupa şampiyonluğu veya bir derece alabilecekken ekranlardan, televizyondan şu anda izlemekle yetiniyoruz. Emeklerimize, sporcularımızın verdiği emeklere üzülüyorum. Federasyon bu yıl 3 takımla temsil edildiği ve bütçesi de o konuda kısıtlı olduğundan 3 takımı birden gönderemezdi. Biz bir yılı daha yeni dolmuş bir kulübüz. Bu kadar kısa zamanda ikinci ligden birinci lige çıkmak ve oradan da Avrupa Şampiyonası’na adım atan bir kulübe mutlaka destek verilmeli ve yardımcı olunmalıydı. Ben bunu bir vatandaş olarak, bir bilardosever olarak hazmedemiyorum diye konuştu.