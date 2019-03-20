20 Mart 12:30 Hadi ipucu sorusu: Doktor olarak bilinen, zamanda yolculuk yapan insansı dünya dışı yaratık olan karakterin adı nedir?

12:30 Hadi ipucu sorusu bugün yarışmanın sosyal medya hesabından; “1963 yılından beri yayınlanan Britanya bilim kurgu dizisinden geliyor ipucumuz. Dizi; Doktor olarak bilinen, zamanda yolculuk yapan insansı dünya dışı yaratık olan bir Zaman Lordu’nun maceralarını anlatan dizideki karakterin adı nedir?” şeklinde paylaşıldı. Haberimizden Hadi ipucu sosunun cevabını öğrenebilirsiniz.

HADİ İPUCU SORUSU BELLİ ODLU

SORU: Bir yabancı dizide doktor olarak bilinen, zamanda yolculuk yapan insansı dünya dışı yaratık olan karakterin adı nedir?

CEVAP: Doctor Who- Matt Smith

DOCTOR WHO HAKKINDA BİLGİLER

Doctor Who (Türkçe: Doktor Kim), 1963 yılından beri yayınlanan BBC yapımı Britanya bilim kurgu televizyon dizisi. Dizi; Doktor olarak bilinen, zamanda yolculuk yapan insansı dünya dışı yaratık olan bir Zaman Lordu’nun maceralarını anlatmaktadır. Doktor, dışarıdan 1950’lerden kalma bir polis kulübesi gibi görünen TARDIS adındaki bilince sahip ve zamanda yolculuk edebilen bir uzay gemisi ile evreni araştırır. Yol arkadaşları ile beraber uzay ve zamanı keşfeder, sorunları çözer, yaratıklarla yüzleşir ve tarihe yapılan müdahalelere engel olur.