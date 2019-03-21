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20 Mart Sayısal Loto sonuçları: 3 milyon 500 bin bir kişiye

Milli Piyango İdaresi 20 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını duyurdu. İki haftadır devreden Sayısal Loto'da sonuçlar açıklandı ve bir kişi ikramiyenin sahibi oldu. İşte Sayısal Loto sonuçlarına göre kazandıran numaralar...

08:15 -
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20 Mart Sayısal Loto sonuçları: 3 milyon 500 bin bir kişiye

Milli Piyango tarafından noter huzurunda yapılan Sayısal Loto çekilişinde sonuçlar aynı gün açıklanıyor. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto sonuçlarına göre kazandıran numaralar 1, 5, 22, 26, 40 ve 49 olarak belirlendi. Sayısal Loto'da ikramiye kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor.

1, 5, 22, 26, 40, 49 

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