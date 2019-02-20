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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Kimse bilemedi 4. kez devretti!

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı, dördüncü devir gerçekleşti. Sayısal Loto çekilişleri her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları düzenleniyor. Son çekilişte şanslı rakamları bile çıkmamış, büyük ikramiye 3.kez devretmişti. Bu akşam büyük ikramiyenin 4 milyonu geçmesi bekleniyor. İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

20:06 -
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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Kimse bilemedi 4. kez devretti!

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Büyük ikramiye tutarı olarak 4 milyon 878 bin TL belirlendi.  Ancak bu hafta da şanslı rakamları bilen çıkmadı. Milli Piyango’nun bol bol devreden ve bol bol kazandıran oyunu Sayısal Loto’da şanslı rakamları bilen çıkana kadar devir devam ediyor. İşte 20 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkında ayrıntılar…

20 ŞUBAT SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları:

5, 7, 27, 31, 32, 45

EN SON DÜZENLENEN ÇEKİLİŞLER

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İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

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Son güncelleme: android-time 23:15 20.02.2019
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