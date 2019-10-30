20 yıl önce yıkılması gereken ağır hasarlı bina hâlâ ayakta

Avcılar ilçesindeki ağır hasarlı binayı yıkacak olan firma henüz işe başlamadı. Binanın tüm kapıları, önünden geçenlerin başına bir şey düşmemesi için etrafına dizildi.



Mahalle esnafından Ali Şahin, “Binayı yıkacak firmaya baskı yaptık. İçerideki kapıları söktürdük, buraya dindirdik. İnsanların binadan uzakta durmasını, biraz daha ileriden yürümeyi sağlamalarına çalıştık” dedi.

12 KOLONU PATLAYAN BİNANIN HİKAYESİ

Avcılar’a bağlı Gümüşpala Mahallesi’ndeki 7 katlı, 24 daireli Kübra Apartmanı, 17 Ağustos 1999 depreminde hasar gördü. Bir hafta sonra Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporunda; ’12 kolonda patlamalar var’, ‘son iki kat projeye aykırı’, ‘kirişlerde eğilme ve kesme çatlaklar var’, ‘hasar fazla tehlikeli’ gibi tespitler yer aldı.

MÜHRÜ SÖKÜP OTURMAYA DEVAM ETTİLER

Binanın sakinleri, Yıldız Teknik Üniversitesi uzmanlarının hazırladığı güçlendirme çalışmasında yapılması gerekenleri yerine getirerek apartmanda oturmayı sürdürdü, yıkım kararına karşı dava açtı. Dava sürerken, mahallede büyük tehlike yaratan bina Avcılar Belediyesi tarafından mühürlendi. Ancak daire sakinleri mührü sökerek binada oturmaya devam etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD), geçen eylül ayında ’20 yıl önce yıkılması gereken’ binanın akıbetini sorması üzerine zabıta ve polis devreye girdi. Yapılan tebligatın ardından daire sakinleri binayı terk etti. Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Suat Ektiren, ağır hasarlı binaların teknik olarak güçlendirilemeyeceğini, 20 yıl sonra geç de olsa yıkım kararının uygulamaya konulduğunu söyledi. (DHA)