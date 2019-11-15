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2011 KPSS soruları soruşturmasında 45 gözaltı

2011 yılının KPSS sorularını FETÖ mensuplarına dağıttığı gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 121 şüpheliden 45'i Türkiye genelinde 29 ilde düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

09:04 -
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2011 KPSS soruları soruşturmasında 45 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 2011 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularının, FETÖ üyelerince örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.  Bunun üzerine 59’u aktif görevde 121 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 29 ilde operasyon düzenlendi.  45 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. (AA)

FETÖ gözaltı KPSS
Son güncelleme: 09:14 15.11.2019
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