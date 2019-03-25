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2014 vaadini 2019 için de verdi!

2014 yılında göreve gelen Çanakkale'nin Çan ilçesi Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, 31 Mart seçimlerinde partisi tarafından yeniden aday gösterildi. Kuzu, 2014 seçim vaatleri arasında bulunan ve 5 yıldır hayata geçiremediği Organize Sanayi Bölgesi projesini yeniden seçim vaatleri arasına aldı.

Mehmet ANDAÇ / Çanakkale
13:32 -
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2014 vaadini 2019 için de verdi!

Çan Belediye Başkanı ve 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın adayı AKP’li Abdurrahman Kuzu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bazı projelerini paylaştı.

İşte Başkan’ın 2014 vaatleri

Kuzu’nun ilgili paylaşımda vaat ettiği projelerden biri olan Organize Sanayi Bölgesi'nin 2014 yılındaki vaat edilen projelerin yer aldığı seçim afişinde de bulunduğu ortaya çıktı. Yaşanan durum vatandaşlar tarafından sosyal medyada alay konusu oldu.

Bu da Başkan Kuzu’nun 2019 vaadi.

Başkan Abdurrahman Kuzu eleştirilerle ilgili açıklama yapmadı.

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