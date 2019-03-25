2014 vaadini 2019 için de verdi!

Çan Belediye Başkanı ve 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın adayı AKP’li Abdurrahman Kuzu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bazı projelerini paylaştı.

Kuzu’nun ilgili paylaşımda vaat ettiği projelerden biri olan Organize Sanayi Bölgesi'nin 2014 yılındaki vaat edilen projelerin yer aldığı seçim afişinde de bulunduğu ortaya çıktı. Yaşanan durum vatandaşlar tarafından sosyal medyada alay konusu oldu.

Başkan Abdurrahman Kuzu eleştirilerle ilgili açıklama yapmadı.