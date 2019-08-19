2018’de Mevlid Kandili ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

Kurban Bayramı’nın idrak edilmesinin ardından Mevlid Kandili’nin hangi güne denk geldiği merak konusu oldu. İslam alemi Mevlid Kandili’ni idrak etmek için gün sayıyor. Peki Mevlid Kandili ne zaman kutlanacak?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlid Kandili bu sene 8 Kasım Pazartesi günü idrak edilecek. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci’ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Muhammed’in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid kutlanır ), Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17’ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir.