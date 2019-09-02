2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni, Yargıtay Başkanlığı’nın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Yüksek Mahkeme Başkanları’nın yanı sıra Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da katılıyor.

BAROLAR PROTESTO ETMİŞTİ

Yargıtay Başkanlığı’nın Adli Yıl Açılış Töreni’ni Yargıtay binası yerine Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenleyecek olmasına aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu bazı barolar tepki göstererek törene katılmayacaklarını açıklamıştı.

2014’TEKİ DANIŞTAY TÖRENİ OLAYLI SONA ERMİŞTİ

‘FEYZİOĞLU İÇİN' KALDIRILMIŞTI

2014 yılındaki Danıştay töreninde, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun konuşmasına o dönem Başbakanlık koltuğunda oturan Erdoğan, ayağa kalkarak sert tepki göstermiş, uzun süre konuşulan bu ‘tartışmanın' ardından, TBB Başkanlarının konuşması; Danıştay, Adli Yıl Açılışı gibi törenlerden çıkarılmıştı.