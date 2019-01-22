AÖF sınav sonuçları için beklenen gün geldi mi? AÖF sınav sonuçları ne zaman?

AÖF sınav sonuçları çoğunlukla sınavların gerçekleştirilmesinden 10 gün sonra açıklanıyor. Finaller 12 – 13 Ocak 2019 tarihlerinde yapımıştı. Dolayısıyla herkes AÖF sınav sonuçlarının her an açıklanmasını bekliyor. Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıda yer alan linkten öğrenebilirsiniz.

AÖF OTOMASYON SİSTEMİNE GİRİŞ

AÖF SINAV SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği birimine dilekçe göndererek veya aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine e-posta göndererek yapılabilir.

AÖF BÜTÜNLEME SINAVI YAPIYOR MU?

ÖF bütünleme sınavının yapılıp yapılmamasına Anadolu Üniversitesi Senatosu karar veriyor.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF'ün yaptığı açıklamada uygulanacak yeni sistem şu şekilde; “Kayıt yenileme, Ders Seçimi (Ekle-Sil) işlemi ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.” Ders seçim işlemi aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılabilecek. AÖF kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası ATM'lerinden yatırılabilecek. Öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresinden kayıt yenileme işleminin gerçekleştirildiğini kontrol etmesi gerekiyor.