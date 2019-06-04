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2019 Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte?

Babalar Günü fikri, Anneler Günü varsa neden Babalar Günü de olmasın sorusundan yola çıkan Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd’dan çıktı. Bizi büyüten, acı tatlı her anımızda bizimle birlikte olan, bizi yarınlara hazırlayan, babalarımız için Sonora Smart Dodd, Babalar Günü ilan edilmesi için uğraştı. Peki 2019 Babalar Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak?

19:13 -
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2019 Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte?

Her yıl hayatımızda büyük bir yeri ve değeri olan babalarımızın Babalar Günü’nü kutluyoruz. Günümüzde artık her gün bir kişiye ya da bir mesleğe atfedilmiş özel bir gün var. Bu özel günler kimileri tarafından eleştiriliyor, kimileri tarafından ise büyük bir coşku ile karşılaşılıyor. Siz de bu sene babanızı mutlu etmek istiyorsanız önce Babalar Günü hangi gün sorusunun yanıtını öğrenmelisiniz.

2019 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN

16 Haziran Pazar.

1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.

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