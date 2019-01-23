Bayram tatilleri 2019: Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? Bu yıl bayramlar hangi tarihe denk geliyor?

Bin aydan daha değerli olarak tabir edilen Ramazan ayı ne zaman, Ramazan Bayramı hangi tarihte, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak merak ediliyor. Önümüzdeki yıl Ramazan ayının hangi tarihe denk geldiğini merak eden vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvimi inceliyor. Peki, 2019 Kurban ve Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek?

2019 BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN?

RAMAZAN BAYRAMI:

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

KURBAN BAYRAMI:

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)



RESMİ TATİLLERDE ÇALIŞMA

4857 sayılı İş Kanunu’nun 44. maddesine göre “Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.” İşçinin onayı, iş sözleşmesi kurulurken alınabileceği gibi daha sonrada alınabilir. Bu onay resmi tatil günlerinde çalışılabileceğine yönelik olmalı ve işçinin kanunla tanınan haklarına aykırı hüküm içermemelidir.