2019 Bekçilik sınav soruları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı ve Polis Akademisi 2019 bekçilik sınav sonuçları için bugünü belirlemişti. Henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Duyuru yapıldığında bekçilik sınav sorularına ve cevap anahtarına https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşılabilecek.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

Bekçilik sınav sonuç bilgileri 7 Ağustos 2019 tarihinden itibaren erişime açılacak. Ayrıca unutmayın, eğer sınava itiraz edecekseniz soru ve cevapların yayınlanmasını takip eden 2 gün içerisinde yapmalısınız. Çünkü süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve ekinde dekontu olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacak.