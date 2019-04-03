2019 DİB MBSTS sınav yerleri açıklandı! ÖSYM DİB Mesleki Bilgiler Seviye tespit Sınavı giriş belgesi çıkartma

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS), başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM tarafından açıklansının ardından sınav yerleri de belli oldu. ÖSYM resmi internet sitesinden yayımlanan DİB MBSTS sınav giriş yerlerini ve sınav giriş belgelerini aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz.

SINAV GİRİŞ YERLERİ VE BELGESİ SORGULAMA

2019 DİB MBSTS başvuruları 19-28 Şubat 2019 tarihleri arasında yapıldı. Geç başvuru tarihi 12 Mart 2019 olarak belirlendi. 2019 DİB MBSTS 13 Nisan 2019 tarihinde yapılacak olup sonuçlar 7 Mayıs 2019 tarihinde açıklanacak.

2019 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı giriş belgeleri Sınav sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.