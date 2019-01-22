2019 Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları açıklandı mı?

2019 Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları henüz başlamadı. Geçtiğimiz günlerde TSK alım yapacağını duyurmuştu bunun üzerine vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Ancak konu ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Daha önceki alımlarda açıklanan başvuru şartları ise şöyle:

JANDARMA UZMAN ERBAŞ BAŞVURU ŞARTLARI

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

– En az lise mezunu olmak, (Havacılık ve lojistik alımı için en az ilkokul mezunu olmak)

-Nüfus kaydına göre 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 20 yaşından gün almış olmak ve 27 yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 1992 (dahil) – 01 Ocak 2000 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

– Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinden 80 puan ve üzeri not almış olmak.

– Askerlik hizmetini yapmakta iken ‘Askerliğe elverişli değildir' raporu alarak terhis edilmemiş olmak,

– Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak

– Müracaat edecek adayların hem 27 yaşını bitirmemiş olması, hem de terhisinin üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olmak,

– Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2019 tarihi itibari ile 29 yaşını bitirmemiş olmak,

– Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, üç yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitim tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.

– Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır.

– Üç yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilebilecektir

– En az 164 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak

– Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

– Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.(Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekir.)

– Sicil kaydı olmaması.