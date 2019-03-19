Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuruları için önemli detaylar ve şartlar: 2019 JGK uzman erbaş alımı başvuru ekranı…

Binlerce aday jandarma olarak çalışmak için gün sayıyor. Jandarma Uzman Erbaş alımı başvurularının başlaması ile başvuru şartlarını ve kılavuzu araştırıyor. Haberimizden Jandarma Uzman Erbaş alımına dair tüm detaylara, şartlara ve kılavuz ulaşabilirsiniz.

40 BİN KİŞİ SINAVA ÇAĞRILACAK

Jandarma uzman erbaş alımı için başvurmayı planlayanlara sevindirici haber geldi. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapacak 22 bin uzman erbaş alımı için süreç başladı. 20-27 yaş arası 40 bin kişi sınava tabi tutulacak.

İşte sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuru kılavuzu ve ekranı…

SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI TIKLA BAŞVUR

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI KILAVUZU VE İLAN DETAYLARI

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana ve Jandarma Genel Komutanlığının internet sitesinde yayımlanan başvuru kılavuzuna göre, kurumun sözleşmeli uzman erbaş (komando ve asayiş) ihtiyacını karşılamak amacıyla bugün başlayan ön başvurular 4 Nisan Perşembe günü saat 23.59'a kadar internet üzerinden yapılabilecek.

Ön başvurular sadece Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı aracılığıyla e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılarak gerçekleştirilebilecek.

İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.



JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI ŞARTLARI

İçişleri Bakanlığı, Jandarma uzman erbaş alımı için başvuru şartlarını yayımladı. İşte, o şartlar;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (yurt dışında eğitim görenler denklik belgesini sisteme yükleyecektir.)

c. Nüfus kaydına göre 04 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [04 Nisan 1999 (dahil) – 01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2‟deki Nitelik Belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak.

d. Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe elverişli değildir” raporu alarak terhis edilmemiş olmak

e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (04 Nisan 2014 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),