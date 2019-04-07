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2019 kandil tarihleri: Berat Kandili ne zaman, Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

Regaip ve Miraç kandillerini idrak ettik. Şimdi sıra Berat Kandiline ve Ramazan ayına geldi. Ramazan ayı başladığında müminler oruç ibadetlerini gerçekleştirecek. Peki Berat Kandili ne zaman, Ramazan ayına kaç gün kaldı? İşte 2019 kandil tarihleri...

10:03 -
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2019 kandil tarihleri: Berat Kandili ne zaman, Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

Ramazan ayı adım adım yaklaşıyor. Ramazan ne zaman başlayacak sorusu inananlar tarafından merak ediliyor, İslam alemi Ramazan ayına hazırlanıyor. 2019 Ramazan ayının başlayacağı zamanı araştırılıyor. Ramazan’ın 1. günü ise 5 Mayıs 2019, Pazar’a denk geliyor.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

Ramazan'ın 1. günü ise 5 Mayıs 2019 pazar günü başlayacak. 4 Haziran, Salı 2019 günü ise son gündür.

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2019 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

19 Nisan 2019 Pazartesi günü Berat Kandili.

8 Kasım 2019 Pazartesi Mevlid Kandili.

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