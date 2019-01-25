2019 kandil tarihleri: Regaip, Mevlid, Miraç, Berat kandilleri ne zaman? Kadir gecesi hangi gün?

Kandiller Hicri takvime göre hesaplandığı için, günümüzde kullandığımız Miladi takvimde hangi güne denk geldiği araştırılıyor. İslama alemi 5 büyük geceyi ibadetler ile geçirecek. Regaip, Mevlid, Miraç, Berat kandilleri ve Kadri gecesi dualarla eda edilecek. Peki Kandiller ne zaman? 2019’da kandiller hangi günlere denk geliyor?
2019 KANDİL TARİHLERİ VE DİNİ GÜNLER
|HİCRİ TARİHLER
|MİLADİ TARİHLER
|GÜN
|AY
|YIL
|GÜN
|AY-YIL
|HAF.GÜN
|DİNİ GÜNLER
|1
|C.EVVEL
|1440
|07
|OCAK-2019
|PAZARTESİ
|……..
|1
|C.AHİR
|1440
|06
|ŞUBAT-2019
|ÇARŞAMBA
|……..
|30
|C.AHİR
|1440
|07
|MART-2019
|PERŞEMBE
|REGAİB KANDİLİ
1
|RECEB
|1440
|08
|MART-2019
|CUMA
|ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
|26
|RECEB
|1440
|02
|NİSAN-2019
|SALI
|MİRAC KANDİLİ
|1
|ŞABAN
|1440
|06
|NİSAN-2019
|CUMARTESİ
|………..
|14
|ŞABAN
|1440
|19
|NİSAN-2019
|CUMA
|BERAT KANDİLİ
|1
|RAMAZAN
|1440
|06
|MAYIS-2019
|PAZARTESİ
|RAMAZAN BAŞLANGICI
|26
|RAMAZAN
|1440
|31
|MAYIS-2019
|CUMA
|KADİR GECESİ
|29
|RAMAZAN
|1440
|03
|HAZİRAN-2019
|PAZARTESİ
|AREFE
|1
|ŞEVVAL
|1440
|04
|HAZİRAN-2019
|SALI
|RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
|2
|ŞEVVAL
|1440
|05
|HAZİRAN-2019
|ÇARŞAMBA
|RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
|3
|ŞEVVAL
|1440
|06
|HAZİRAN-2019
|PERŞEMBE
|RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
|1
|ZİLKADE
|1440
|04
|TEMMUZ-2019
|PERŞEMBE
|……..
|1
|ZİLHİCCE
|1440
|02
|AĞUSTOS-2019
|CUMA
|……..
|9
|ZİLHİCCE
|1440
|10
|AĞUSTOS-2019
|CUMARTESİ
|AREFE
|10
|ZİLHİCCE
|1440
|11
|AĞUSTOS-2019
|PAZAR
|KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
|11
|ZİLHİCCE
|1440
|12
|AĞUSTOS-2019
|PAZARTESİ
|KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
|12
|ZİLHİCCE
|1440
|13
|AĞUSTOS-2019
|SALI
|KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
|13
|ZİLHİCCE
|1440
|14
|AĞUSTOS-2019
|ÇARŞAMBA
|KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
|1
|MUHARREM
|1441
|31
|AĞUSTOS-2019
|CUMARTESİ
|HİCRİ YILBAŞI
|10
|MUHARREM
|1441
|09
|EYLÜL-2019
|PAZARTESİ
|AŞURE GÜNÜ
|1
|SAFER
|1441
|30
|EYLÜL-2019
|PAZARTESİ
|……..
|1
|R.EVVEL
|1441
|29
|EKİM-2019
|SALI
|……..
|11
|R.EVVEL
|1441
|08
|KASIM-2019
|CUMA
|MEVLİD KANDİLİ
|1
|R.AHİR
|1441
|28
|KASIM-2019
|PERŞEMBE
|……..
|1
|C.EVVEL
|1441
|27
|ARALIK-2019
|CUMA
|……..
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