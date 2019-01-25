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2019 kandil tarihleri: Regaip, Mevlid, Miraç, Berat kandilleri ne zaman? Kadir gecesi hangi gün?

Üç aylar yaklaştıkça kandil tarihleri de merak ediliyor. Regaip, Mevlid, Miraç, Berat kandilleri 2019'da ne zaman? Kadir gecesi tam olarak hangi gün idrak edilecek? İşte 2019 kandil tarihleri...

11:42 -
Haberler Gündem
2019 kandil tarihleri: Regaip, Mevlid, Miraç, Berat kandilleri ne zaman? Kadir gecesi hangi gün?

Kandiller Hicri takvime göre hesaplandığı için, günümüzde kullandığımız Miladi takvimde hangi güne denk geldiği araştırılıyor. İslama alemi 5 büyük geceyi ibadetler ile geçirecek. Regaip, Mevlid, Miraç, Berat kandilleri ve Kadri gecesi dualarla eda edilecek. Peki Kandiller ne zaman? 2019’da kandiller hangi günlere denk geliyor?

2019 KANDİL TARİHLERİ VE DİNİ GÜNLER

HİCRİ TARİHLERMİLADİ TARİHLER
GÜNAYYILGÜNAY-YILHAF.GÜNDİNİ GÜNLER
1C.EVVEL144007OCAK-2019PAZARTESİ……..
1C.AHİR144006ŞUBAT-2019ÇARŞAMBA……..
30C.AHİR144007MART-2019PERŞEMBEREGAİB KANDİLİ

 

1

RECEB144008MART-2019CUMAÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
26RECEB144002NİSAN-2019SALIMİRAC KANDİLİ
1ŞABAN144006NİSAN-2019CUMARTESİ………..
14ŞABAN144019NİSAN-2019CUMABERAT KANDİLİ
1RAMAZAN144006MAYIS-2019PAZARTESİRAMAZAN BAŞLANGICI
26RAMAZAN144031MAYIS-2019CUMAKADİR GECESİ
29RAMAZAN144003HAZİRAN-2019PAZARTESİAREFE
1ŞEVVAL144004HAZİRAN-2019SALIRAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
2ŞEVVAL144005HAZİRAN-2019ÇARŞAMBARAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
3ŞEVVAL144006HAZİRAN-2019PERŞEMBERAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
1ZİLKADE144004TEMMUZ-2019PERŞEMBE……..
1ZİLHİCCE144002AĞUSTOS-2019CUMA……..
9ZİLHİCCE144010AĞUSTOS-2019CUMARTESİAREFE
10ZİLHİCCE144011AĞUSTOS-2019PAZARKURBAN BAYRAMI (1.Gün)
11ZİLHİCCE144012AĞUSTOS-2019PAZARTESİKURBAN BAYRAMI (2.Gün)
12ZİLHİCCE144013AĞUSTOS-2019SALIKURBAN BAYRAMI (3.Gün)
13ZİLHİCCE144014AĞUSTOS-2019ÇARŞAMBAKURBAN BAYRAMI (4.Gün)
1MUHARREM144131AĞUSTOS-2019CUMARTESİHİCRİ YILBAŞI
10MUHARREM144109EYLÜL-2019PAZARTESİAŞURE GÜNÜ
1SAFER144130EYLÜL-2019PAZARTESİ……..
1R.EVVEL144129EKİM-2019SALI……..
11R.EVVEL144108KASIM-2019CUMAMEVLİD KANDİLİ
1R.AHİR144128KASIM-2019PERŞEMBE……..
1C.EVVEL144127ARALIK-2019CUMA……..
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