2019 Kurban bayramı ne zaman? Bayram tatilinde kaç gün tatil?

Kurban bayramı bu sene 10 Ağustos 2019 Cumartesi günü arefe günüyle başlıyor. 14 Ağustos 2019 Çarşamba günü sona eriyor. Vatandaşlar Perşembe ve Cuma günü de resmi tatile eklenmesini bekliyor. İki gün daha tatil ilan edilirse bu sene Kurban bayramı tatili 9 güne çıkabilir.

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün 14 Ağustos 2019 Çarşamba

KURBANLIK ALACAKLARA TAVSİYELER

Ordu İl Tarım ve Orman Müdür Kemal Yılmaz, kurbanlık olarak Ordu'da bu yıl 17 bin 406 büyükbaş, 12 bin 148 adet küçükbaş olmak üzere toplam 29 bin 554 adet hayvanın mevcut olduğunu belirterek, çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Yılmaz yaptığı açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Ordu'da da hayvan satışlarında hareketlilik olduğunu hatırlattı. İl dışı hayvan hareketlerinin veteriner sağlık raporuyla, il içi hayvan hareketlerinin ise hayvan pasaportu veya nakil belgesi ile yapıldığını ifade eden Yılmaz, insanların büyükbaş hayvan alımı yapmadan önce kulak küpesi ve pasaportlara, küçükbaş hayvan satın alacakların ise hayvanların kulak küpesi ile nakil belgesi olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.

BELGESİZ HAYVANLARI SATIN ALMAYIN

Ordu İl Tarım ve Orman Müdür Kemal Yılmaz, belgesi bulunmayan kurbanlıkların satın alınmaması gerektiğine dikkat çekerek, “Başka ilden sevk edilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların ise ‘veteriner sağlık raporu' olup olmadığına dikkat etmeleri ve bu belgeleri bulunmayan hayvanları satın almamaları gerekir. Ayrıca, ilimizde kesilen hayvan sayısını belirlemek ve hayvan kayıtlarının güncelliğini korumak amacıyla, kesilen kurbanlık hayvanların kulak küpeleri ve hayvan pasaportları kesim tarihlerinden itibaren yedi gün içinde en yakın İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize teslim edilmelidir” dedi.

KURBANLIK SANA ORTAMDAN DENETLENECEK

Yılmaz ayrıca, kurbanlık hayvanlara ait bilgilere, Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan “https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/” web sayfası ile “HaySag” isimli mobil uygulamalarından erişilebileceğini ifade ederek, Kurban Bayramı boyunca nöbetçi veteriner hekimlerin il genelinde görevde bulunarak, gereken tedbirleri alacağını da sözlerine ekledi.

İHA