2019 Kurban bayramı ne zaman, hangi gün?

Kurban bayramı tatilinin de Ramazan bayramında olduğu gibi 9 güne çıkarılması istendi. Turizmciler Kurban bayramı sonrasına denk gelen 15 ve 16 Ağustos günlerinde kamuya idari izin verilmesini ve böylelikle toplam tatil süresinin 9 güne çıkarılmasını önerdiler. Ancak konuyla ilgili hükümetten henüz bir yanıt gelmedi.

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün 14 Ağustos 2019 Çarşamba

BAYRAM HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte kurbanlıklar çeşitli illerden Rize'ye getirilmeye başlandı. Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte özellikle doğu illerinden satış için getirilen kurbanlıklar, Rize'deki satış yerlerini doldurmaya başladı. Yapılan kontrollerin ardından kurbanlıklar, belediyeler tarafından ayrılan yerlerde alıcılarını beklemeye başladı. Kurban satış yerlerinde hayvanların bakımlarını yapan besiciler, artan maliyetlerden dolayı sıkıntılı olduklarını belirttiler. Artan maliyetlere rağmen kurban fiyatlarının geçen seneye göre fazla yükselmediğini belirten Muammer Yıldırım isimli besici, “Geçen seneye göre fiyatlar aynı, hatta daha ucuz denilebilir. Yem fiyatları, maliyetler artmasına rağmen kurbanlıklar bu yıl ucuz” dedi.

Besici Niyazı Yıldırım, ”Geçen seneye göre kurban fiyatları aynı ama geçen seneye göre yem ile saman pahalı” ifadelerini kullanırken, Abdurrahman Çelik isimli besici ise, “Fiyatlarda fazla bir artış yok. Geçen sene 5 bin liraya alınan hayvan bu yıl 500 lira gibi bir farkla alınabiliyor” diye konuştu.

İHA