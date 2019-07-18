2019 Kurban bayramı ne zaman? Kurban bayramına kaç gün kaldı? 2019 Kurbanlık fiyatları

2019 yılında Kurban bayramı 10 Ağustos 2019 Cumartesi (arefe günü) başlıyor, 14 Ağustos Çarşamba sona eriyor. Vatandaşlar 9 günlük uzun bir tatil için hükümetten yapılacak açıklamayı bekliyor. İşte Kurban bayramı 2019 takvimi…

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün 14 Ağustos 2019 Çarşamba

2019 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 890 TL yurt dışında 725 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

KURBANLIKLARDA 1 LİRALIK ARTIŞ

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Sivas’ta ki kurbanlık fiyatlarında geçen yıla oranla canlı hayvanın kilogramında 1 liralık fiyat artışı olduğunu söyledi. Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Kurban bayramı öncesi canlı tosunun kilogram fiyatının 23 Lira, canlı damızlık vasfını kaybetmiş düvenin kilogram fiyatının 22 Lira, canlı İnek kilogram fiyatının 20 lira olarak fiyatları belirlediklerini söyledi. Kurbanlıkların fiyatlarının belirlenmesinin ardından 2018 yılına oranla fiyatlarda kilogram başına 1 liralık artış oldu.

Fiyatlardaki 1 liralık artışın artan yem fiyatlarına oranla düşük bir artış olduğunu belirten Hastaoğlu, kurbanlık fiyatlarının belirlenmesinde besicilerin büyük özveri gösterdiğini söyledi. Hastaoğlu, “Geçtiğimiz günlerde besici arkadaşlarımız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde canlı tosun 23 Lira, canlı damızlık vasfını kaybetmiş düve 22 Lira, canlı İnek 20 lira olarak fiyatları belirledik. Geçen yıla oranla kıyaslayacak olursak sadece kiloda 1 liralık fark oldu. Buda besici arkadaşlarımızın bu sene öz verili davranmasının neticesidir. Biliyorsunuz bu sene yem fiyatları çok anormal arttı.”

“Buna rağmen besici kardeşlerimiz çok güzel fedakarlık yaptılar. Bu fiyatları sabit tutmaya çalıştık. Bence güzel bir fiyat olduğunu düşünüyorum. Diğer illerdeki borsa başkanlarımız da bizleri arayarak fiyatları bizden aldı. Onlarda bizim fiyatlarımızın biraz altında veya biraz üstünde uygulayarak, satışlara başladılar. Bu fiyatlar büyük şehirde daha farklı. Oralarda biraz daha pahalı, bizdeki fiyatlar gibi değil. Yani 25 liradan aşağı olan yer yoktur. Özellikle İstanbul'u kast ediyorum.” dedi.

DHA