2019 Kurban bayramı tarihi ne zaman?

Ramazan Bayramında tam 9 gün tatil yapan vatandaşlar Kurban Bayramında kaç gün tatil olacağını merak ediyor. 2019 Kurban Bayramı 11 Ağustos Pazar günü başlayacak ve 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

2019 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

10 Ağustos Cumartesi (Arefe Günü)

11 Ağustos, Pazar

14 Ağustos, Çarşamba

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı için ödenen ikramiyeyi 31 Mayıs'ta alan emekliler, Kurban Bayramı için ikramiyelerini Ağustos ayında alacaklar. Bu sene Kurban Bayramı 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak. Buna göre de ikramiyelerin 5-9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Daha önce olduğu gibi yine biner lira olması beklenen ikramiyeler emeklilerin yüzünü güldürecek.

İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacaktır.

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