2019 Kurban bayramı tatili ne zaman, hangi gün başlıyor?

Kurban bayramı, Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dini bir bayramdır. Bu bayramda İslam dinine göre kurban kesmek farzdır. İslam dini terimi olarak Kurban, Allah'a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur’an’da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah’a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade eder.

KURBAN BAYRAMI 2019 NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

11 Ağustos, Pazar

12 Ağustos, Pazartesi

13 Ağustos, Salı

14 Ağustos, Çarşamba

Güneş’in doğuşundan 45 dakika sonra bayram namazı kılınır. Kurbanlar genelde ilk gün kesilir. Elde edilen et üç eşit parçaya bölünür; üçte biri kurban kesenin akrabalarına, üçte biri fakirlere dağıtılır. Kalan üçte bir ise kurbanı kesenin ailesine kalır. Kesilen kurbanın etinden yapılan yemekler bayram boyunca misafirlere ikram edilir. Tanıdık ve akrabalar ziyaret edilir, çocuklara harçlık, şekerleme ve hediyeler verilir.