2019 KYK yurt sonuçları açıklandı! TIKLA ÖĞREN

Kredi ve Yurtlar Kurumu 2019/2020 dönemi yurt sonuçlarını açıkladı. Üniversite öğrencilerinin uygun bir ücret karşılığında barınma ihtiyacını karşılayan KYK, maddi yönden yetersiz öğrencilere öncelik tanıyor. Aşağıda yer alan linkten KYK yurt başvuru sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

2019 KYK SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

KREDİ VE BURS BAŞVURULARI EKİM'DE

Yurtların ücretleri, standartlarına göre 200 lira ile 340 lira arasında değişiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bulunan yurtların ücreti 400 lira. Öğrencilere her ay toplamda 420 lira beslenme katkısı sağlanıyor. Ayrıca temmuz ve ağustos ayları için ise yurt ücreti alınmıyor. Rehberlik ve danışmanlık hizmeti almak isteyen öğrencilerilere sosyal çalışmacılar ve psikologlar tarafından hizmet veriliyor.

Öğrencilerin öğrenimlerine katkı sağlamak amacıyla ayrıca kredi ve burs imkanı da sağlanıyor. Halen 416 bin 775 öğrenciye burs, 1 milyon 194 bin 833 öğrenciye kredi olmak üzere toplam 1 milyon 611 bin 608 öğrenciye maddi destek veriliyor.

2019 yılında lisans öğrencilerine 500 lira, yüksek lisans öğrencilerine bin lira, doktora öğrencileri ve milli sporculara da bin 500 lira aylık maddi destek verildi. Kredi ve burs başvuruları ekim ayında yapılacak.