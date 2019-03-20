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2019 Mart seçimleri CHP Belediye Başkan adayları listesi! İl il ilçe ilçe CHP belediye başkan adayları…

CHP'nin belediye başkanı adayları belli oldu. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, İzmir'de ise Tunç Soyer Belediye Başkan Adayı oldu. 31 Mart yerel seçimlerinde tüm partilerde olduğu gibi CHP'de il ve ilçe adayları listesi...

14:29 -
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2019 Mart seçimleri CHP Belediye Başkan adayları listesi! İl il ilçe ilçe CHP belediye başkan adayları…

CHP'nin yerel seçimlerde çıkardığı adaylar merak ediliyor. CHP'nin il il ve ilçe ilçe tüm belediye başkan adayları listesi haberimizde. Cumhuriyet Halk Partisi, bazı il ve ilçe belediye başkanlıklarında Millet İttifakı adaylarını destekliyor.

CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Ahmet AktürkCHP Adana Tufanbeyli Belediye Başkan Adayı
Akif Kemal AkayCHP Adana Seyhan Belediye Başkan Adayı
Erdinç AltıokCHP Adana Yumurtalık Belediye Başkan Adayı
Kadir AydarCHP Adana Ceyhan Belediye Başkan Adayı
Kamuran KaracaCHP Adana Yüreğir Belediye Başkan Adayı
Kasım KaraköseCHP Adana İmamoğlu Belediye Başkan Adayı
Mehmet YıldızCHP Adana Karataş Belediye Başkan Adayı
Şenol EroğluCHP Adana Pozantı Belediye Başkan Adayı
Hasan KocaCHP Adıyaman Besni Kesmetepe Belediye Başkan Adayı
Hüseyin GürerCHP Adıyaman Besni Çakırhüyük Belediye Başkan Adayı
İskender YıldırımCHP Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkan Adayı
Mahmut AlanCHP Adıyaman Çelikhan Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı
Mehmet KılıçCHP Adıyaman Tut Belediye Başkan Adayı
Murat YapıkCHP Adıyaman Kömür Belediye Başkan Adayı
Nejdet ArıcıCHP Adıyaman Besni Şambayat Belediye Başkan Adayı
Vakkas AcarCHP Adıyaman Besni Belediye Başkan Adayı
Bayram YavuzCHP Afyonkarahisar Sinanpaşa Taşoluk Belediye Başkan Adayı
Beytullah TotaCHP Afyonkarahisar Çobanlar Belediye Başkan Adayı
Ekrem ÖzsoyCHP Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkan Adayı
Fahrettin MutluCHP Afyonkarahisar Çay Pazarağaç Belediye Başkan Adayı
Harun GünerCHP Afyonkarahisar Sinanpaşa Belediye Başkan Adayı
Hasan DamarCHP Afyonkarahisar Şuhut Karaadilli Belediye Başkan Adayı
Hüseyin ÖzaktanCHP Afyonkarahisar Bayat Belediye Başkan Adayı
İsmail ÖzakmanCHP Afyonkarahisar Sülümenli Belediye Başkan Adayı
Kadir TemizCHP Afyonkarahisar İhsaniye Kayıhan Belediye Başkan Adayı
Mehmet Ali SakalCHP Afyonkarahisar Sultandağı Yeşilçiftlik Belediye Başkan Adayı
Muammer DedeCHP Afyonkarahisar İhsaniye Gazlıgöl Belediye Başkan Adayı
Osman KavasCHP Afyonkarahisar Sinanpaşa Düzağaç Belediye Başkan Adayı
Ömer YıldızCHP Afyonkarahisar Sultandağı Dereçine Belediye Başkan Adayı
Ramazan TetikCHP Afyonkarahisar İhsaniye Yaylabağı Belediye Başkan Adayı
Şükrü TuranCHP Afyonkarahisar Dinar Haydarlı Belediye Başkan Adayı
Tunay TürkmenCHP Afyonkarahisar İhsaniye Belediye Başkan Adayı
Uğur KoçCHP Afyonkarahisar Bolvadin Özburun Belediye Başkan Adayı
Veli AydoğmuşCHP Afyonkarahisar Hocalar Belediye Başkan Adayı
Abidin YenigünCHP Ağrı Diyadin Belediye Başkan Adayı
Erkan SayanCHP Ağrı Tutak Belediye Başkan Adayı
Fesih MaralCHP Ağrı Doğubayazıt Belediye Başkan Adayı
Kubbettin TekgülCHP Ağrı Taşlıçay Belediye Başkan Adayı
Lokman ÇetinCHP Ağrı Patnos Belediye Başkan Adayı
Muzaffer AdemiCHP Ağrı Hamur Belediye Başkan Adayı
Muzaffer YıldızCHP Ağrı Patnos Dedeli Belediye Başkan Adayı
Yılmaz PolatCHP Ağrı Eleşkirt Belediye Başkan Adayı
Ahmet KaracaerCHP Aksaray Sultanhanı Belediye Başkan Adayı
Battal AkçayCHP Aksaray Topakkaya Belediye Başkan Adayı
Cihan YükselCHP Aksaray Taşpınar Belediye Başkan Adayı
Eren ÖzdaşCHP Aksaray Sarıyahşi Belediye Başkan Adayı
Recep ÖzkökCHP Aksaray Bağlıkaya Belediye Başkan Adayı
Sibel MuştuCHP Aksaray Yeşilova Belediye Başkan Adayı
Tahsin ÇelikCHP Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkan Adayı
Turgay EşmekayaCHP Aksaray Eskil Eşmekaya Belediye Başkan Adayı
Yakup GökCHP Aksaray Eskil Belediye Başkan Adayı
Zeki TürkerCHP Aksaray Gülağaç Saratlı Belediye Başkan Adayı
Alp KargıCHP Amasya Merzifon Belediye Başkan Adayı
Arife Serpil SaraçoğluCHP Amasya Belediye Başkan Adayı
Mehmet GeçgelCHP Amasya Ziyaret Belediye Başkan Adayı
Mustafa ErgeCHP Amasya Hamamözü Belediye Başkan Adayı
Nurten ErdemCHP Amasya Göynücek Belediye Başkan Adayı
Ömer ÖzalpCHP Amasya Taşova Belediye Başkan Adayı
Zehra ÖzyolCHP Amasya Gümüşhacıköy Belediye Başkan Adayı
Adem Barış AşkınCHP Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı
Ali BaşkaraağaçCHP Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı
Alper TaşdelenCHP Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı
Can KaderoğluCHP Ankara Çubuk Belediye Başkan Adayı
Celal ÇelikCHP Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı
Fethi YaşarCHP Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı
Hacı AysuCHP Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı
Hamza Alper GümüşCHP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı
Mansur YavaşCHP Ankara Belediye Başkan Adayı
Erdoğan ErdoğanCHP Antalya Akseki Belediye Başkan Adayı
Hayri SütCHP Antalya Kaş Belediye Başkan Adayı
Mehmet Ali YılmazCHP Antalya Gazipaşa Belediye Başkan Adayı
Muhittin BöcekCHP Antalya Belediye Başkan Adayı
Murat DinçCHP Antalya Kepez Belediye Başkan Adayı
Mustafa GülCHP Antalya Kemer Belediye Başkan Adayı
Mustafa KavaşoğluCHP Antalya Akseki Belediye Başkan Adayı
Mustafa KöleoğluCHP Antalya Kumluca Belediye Başkan Adayı
Şükrü SözenCHP Antalya Manavgat Belediye Başkan Adayı
Engin SarıkayaCHP Ardahan Göle Köprülü Belediye Başkan Adayı
Faruk DemirCHP Ardahan Belediye Başkan Adayı
Özel ÖzenCHP Ardahan Göle Belediye Başkan Adayı
Barış DemirciCHP Artvin Yusufeli Belediye Başkan Adayı
Demirhan ElçinCHP Artvin Belediye Başkan Adayı
Ercan OrhanCHP Artvin Borçka Belediye Başkan Adayı
Ergül AkçiçekCHP Artvin Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı
Erkan ŞeyhoğluCHP Artvin Murgul Belediye Başkan Adayı
Nihat AcarCHP Artvin Şavşat Belediye Başkan Adayı
Taner EkmekçiCHP Artvin Hopa Belediye Başkan Adayı
Yıldırım DemirCHP Artvin Ardanuç Belediye Başkan Adayı
Fuat ÖndeşCHP Aydın Germencik Belediye Başkan Adayı
Mehmet Yüsran ErdenCHP Aydın Yenipazar Belediye Başkan Adayı
Mutlu ÖztürkCHP Aydın Koçarlı Belediye Başkan Adayı
Özlem ÇerçioğluCHP Aydın Belediye Başkan Adayı
Ahmet AkınCHP Balıkesir Belediye Başkan Adayı
Ali Kemal DevecilerCHP Balıkesir Burhaniye Belediye Başkan Adayı
Bedri ŞahinCHP Balıkesir Havran Belediye Başkan Adayı
Esin BalıbekCHP Balıkesir Altıeylül Belediye Başkan Adayı
Hüseyin SarıCHP Balıkesir Erdek Belediye Başkan Adayı
İbrahim PalazCHP Balıkesir Gönen Belediye Başkan Adayı
Levent TellioğluCHP Balıkesir Karesi Belediye Başkan Adayı
Mehmet İrem HimamCHP Balıkesir Gömeç Belediye Başkan Adayı
Orhan GagaCHP Balıkesir Balya Belediye Başkan Adayı
Rahmi GençerCHP Balıkesir Ayvalık Belediye Başkan Adayı
Selman Hasan ArslanCHP Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı
Tancan BarçınCHP Balıkesir Manyas Belediye Başkan Adayı
Tolga TosunCHP Balıkesir Bandırma Belediye Başkan Adayı
Tuncay ÖztürkCHP Balıkesir Sındırgı Belediye Başkan Adayı
Yakup AksuCHP Balıkesir Marmara Belediye Başkan Adayı
Gülizar SaygınCHP Bartın Ulus Kumluca Belediye Başkan Adayı
Mehmet ArslanCHP Bartın Belediye Başkan Adayı
Meliha OkutayCHP Bartın Kozcağız Belediye Başkan Adayı
Nergiz KartalCHP Bartın Kurucaşile Belediye Başkan Adayı
Recai ÇakırCHP Bartın Amasra Belediye Başkan Adayı
Yaşar AlkızCHP Bartın Ulus Abdipaşa Belediye Başkan Adayı
Adnan YaşarCHP Batman Sason Belediye Başkan Adayı
Cuma UçarCHP Batman Sason Belediye Başkan Adayı
Enver ErdemCHP Batman Belediye Başkan Adayı
Genco ÖzelCHP Batman Beşiri Belediye Başkan Adayı
Hamdiye ÖnerCHP Batman Gercüş Belediye Başkan Adayı
Hasan SönmezsoyCHP Batman Kozluk Bekirhan Belediye Başkan Adayı
Kemal DemirCHP Batman Balpınar Belediye Başkan Adayı
Orhan CihanCHP Batman Hasankeyf Belediye Başkan Adayı
Savaş DurmazCHP Batman Kozluk Belediye Başkan Adayı
Uğur AtalayCHP Batman Sason Yücebağ Belediye Başkan Adayı
Yalçın KayaCHP Batman Beşiri İkiköprü Belediye Başkan Adayı
Muhammet YeşilCHP Bayburt Demirözü Belediye Başkan Adayı
Ayhan ÖdübekCHP Bilecik İnhisar Belediye Başkan Adayı
Ercan ÖztürkCHP Bilecik Vezirhan Belediye Başkan Adayı
Faik ÜstünCHP Bilecik Osmaneli Belediye Başkan Adayı
Gönül KayaCHP Bilecik Yenipazar Belediye Başkan Adayı
Hüseyin KaygısızCHP Bilecik Bayırköy Belediye Başkan Adayı
İbrahim TorunCHP Bilecik Pazaryeri Belediye Başkan Adayı
Mehmet Talat BakkacıoğluCHP Bilecik Bozüyük Belediye Başkan Adayı
Semih ŞahinCHP Bilecik Belediye Başkan Adayı
Yusuf YiğitCHP Bilecik Bozüyük Dodurga Belediye Başkan Adayı
Abdulmelik KocihanCHP Bingöl Ilıcalar Belediye Başkan Adayı
Ahmet KarabulakCHP Bingöl Karlıova Belediye Başkan Adayı
Cevdat KeskinCHP Bingöl Sancak Belediye Başkan Adayı
Ertan TurgutCHP Bingöl Solhan Belediye Başkan Adayı
Sabri AkyürekCHP Bingöl Yayladere Belediye Başkan Adayı
Serhat NazlıCHP Bingöl Genç Belediye Başkan Adayı
Şahin IşınCHP Bingöl Adaklı Belediye Başkan Adayı
Vahdettin UzunyaylaCHP Bingöl Belediye Başkan Adayı
Veysel YayganCHP Bingöl Yedisu Belediye Başkan Adayı
Yılmaz GündüzCHP Bingöl Kiğı Belediye Başkan Adayı
Cuma SiriCHP Bitlis Güroymak Gölbaşı Belediye Başkan Adayı
Faik KartalCHP Bitlis Ahlat Ovakışla Belediye Başkan Adayı
İsmet ÖzçalımlıCHP Bitlis Adilcevaz Aydınlar Belediye Başkan Adayı
Mazlum ŞahinCHP Bitlis Ahlat Belediye Başkan Adayı
Mehmet Reşit ÖnalCHP Bitlis Adilcevaz Belediye Başkan Adayı
Mehmet Şefik AysoyCHP Bitlis Güroymak Belediye Başkan Adayı
Mezher ÖzdeşCHP Bitlis Mutki Kavakbaşı Belediye Başkan Adayı
Servet BaşelçinCHP Bitlis Güroymak Günkırı Belediye Başkan Adayı
Servet ÖzdemirCHP Bitlis Hizan Belediye Başkan Adayı
Tahir BakırCHP Bitlis Mutki Belediye Başkan Adayı
Yunus İşikCHP Bitlis Yolalan Belediye Başkan Adayı
Adnan GüngörCHP Bolu Yeniçağa Belediye Başkan Adayı
Emin TekemenCHP Bolu Kıbrıscık Belediye Başkan Adayı
İlyas ÖzalpCHP Bolu Dörtdivan Belediye Başkan Adayı
Mehmet İnegölCHP Bolu Mudurnu Belediye Başkan Adayı
Necdet YıldıranCHP Bolu Göynük Belediye Başkan Adayı
Niyazi DedeoğluCHP Bolu Mengen Gökçesu Belediye Başkan Adayı
Turhan BulutCHP Bolu Mengen Belediye Başkan Adayı
Ahmet BozdağCHP Burdur Çeltikçi Belediye Başkan Adayı
Ali Orkun ErcengizCHP Burdur Belediye Başkan Adayı
Mustafa İnceCHP Burdur Gölhisar Yusufça Belediye Başkan Adayı
Mümtaz ŞenelCHP Burdur Yeşilova Belediye Başkan Adayı
Şeref CoşarCHP Burdur Bucak Kızılkaya Belediye Başkan Adayı
Turgut YasaCHP Burdur Karamanlı Belediye Başkan Adayı
Ahmet TufanCHP Bursa Harmancık Belediye Başkan Adayı
Çetin ÇoklarCHP Bursa Orhangazi Belediye Başkan Adayı
Erkan AydınCHP Bursa Osmangazi Belediye Başkan Adayı
Hayri TürkyılmazCHP Bursa Mudanya Belediye Başkan Adayı
Mustafa BozbeyCHP Bursa Belediye Başkan Adayı
Özgür ErdursunCHP Bursa Yıldırım Belediye Başkan Adayı
Turgay ErdemCHP Bursa Nilüfer Belediye Başkan Adayı
Vildan KoçCHP Bursa Orhaneli Belediye Başkan Adayı
Birol ArslanCHP Çanakkale Kepez Belediye Başkan Adayı
Bülent ÖzCHP Çanakkale Çan Belediye Başkan Adayı
Cengiz BalkanCHP Çanakkale Ayvacık Küçükkuyu Belediye Başkan Adayı
Erdal DoğanCHP Çanakkale Lapseki Umurbey Belediye Başkan Adayı
Feride DemirbaşCHP Çanakkale Çan Terzialan Belediye Başkan Adayı
Halil BüyükerolCHP Çanakkale Ezine Belediye Başkan Adayı
Mesut BayramCHP Çanakkale Ayvacık Belediye Başkan Adayı
Metin SemerciCHP Çanakkale Lapseki Çardak Belediye Başkan Adayı
Şefik AyCHP Çanakkale Gelibolu Evreşe Belediye Başkan Adayı
Ülgür GökhanCHP Çanakkale Belediye Başkan Adayı
Afife Ülkü KavalalıCHP Çankırı Eldivan Belediye Başkan Adayı
Erdoğan ÇubukçuoğluCHP Çankırı Çerkeş Belediye Başkan Adayı
Metin AktaşCHP Çankırı Kurşunlu Belediye Başkan Adayı
Mustafa İbişoğluCHP Çankırı Belediye Başkan Adayı
Zeki GöktaşCHP Çankırı Şabanözü Belediye Başkan Adayı
Muzaffer TüzünCHP Çorum Ortaköy Belediye Başkan Adayı
Özgür KılıçCHP Çorum Belediye Başkan Adayı
Sedat GençCHP Çorum Alaca Belediye Başkan Adayı
Ahmet DivarcıCHP Denizli Pamukkale Belediye Başkan Adayı
Ali AtlıCHP Denizli Babadağ Belediye Başkan Adayı
Birsen ÇelikCHP Denizli Bozkurt Belediye Başkan Adayı
Cengiz DemirciCHP Denizli Sarayköy Belediye Başkan Adayı
Hikmet ŞenözenCHP Denizli Buldan Belediye Başkan Adayı
Hüseyin GemiCHP Denizli Serinhisar Belediye Başkan Adayı
Mustafa UrtekinCHP Denizli Güney Belediye Başkan Adayı
Ömer KöseoğluCHP Denizli Çivril Belediye Başkan Adayı
Şeniz DoğanCHP Denizli Merkezefendi Belediye Başkan Adayı
Türkan KeyikCHP Denizli Bekilli Belediye Başkan Adayı
Yüksel KepenekCHP Denizli Honaz Belediye Başkan Adayı
Abdurrahman Berat AktaşCHP Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkan Adayı
Ahmet AktayCHP Diyarbakır Eğil Belediye Başkan Adayı
Hasan KılıçCHP Diyarbakır Ergani Belediye Başkan Adayı
Hebun KaplanCHP Diyarbakır Bağlar Belediye Başkan Adayı
Mehmet İhsan SancarCHP Diyarbakır Kulp Belediye Başkan Adayı
Muhiddin YıldırımCHP Diyarbakır Çüngüş Belediye Başkan Adayı
Muhyettin ÇelikCHP Diyarbakır Kocaköy Belediye Başkan Adayı
Mustafa AkyüzCHP Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkan Adayı
Nasır AydınCHP Diyarbakır Dicle Belediye Başkan Adayı
Ramazan EkerCHP Diyarbakır Sur Belediye Başkan Adayı
Selim YılmazCHP Diyarbakır Bismil Belediye Başkan Adayı
Tarık AkdemirCHP Diyarbakır Lice Belediye Başkan Adayı
Veysi AghanCHP Diyarbakır Belediye Başkan Adayı
Abdullah ŞahinCHP Düzce Gölyaka Belediye Başkan Adayı
Fikret AlbayrakCHP Düzce Akçakoca Belediye Başkan Adayı
Erol DübekCHP Edirne Meriç Belediye Başkan Adayı
Ersöz ZümbülCHP Edirne Meriç Subaşı Belediye Başkan Adayı
Gökmen AltayCHP Edirne Meriç Küplü Belediye Başkan Adayı
İbrahim ÖrsCHP Edirne İpsala Esetçe Belediye Başkan Adayı
Mehmet OrmankıranCHP Edirne Süloğlu Belediye Başkan Adayı
Muhammet ÖrnekCHP Edirne Keşan Beğendik Belediye Başkan Adayı
Oğuz TekinCHP Edirne Havsa Belediye Başkan Adayı
Özkan GünençCHP Edirne Enez Belediye Başkan Adayı
Özlem BecanCHP Edirne Uzunköprü Belediye Başkan Adayı
Recep GürkanCHP Edirne Belediye Başkan Adayı
Recep OrduCHP Edirne Keşan Yenimuhacir Belediye Başkan Adayı
Serdar AtalayCHP Edirne İpsala Yenikarpuzlu Belediye Başkan Adayı
Şenol YalıCHP Edirne Keşan Belediye Başkan Adayı
Tevfik ŞahinbaşCHP Edirne İpsala Yenikarpuzlu Belediye Başkan Adayı
Adnan KaradağCHP Elazığ Palu Belediye Başkan Adayı
Mahmut OkçuoğluCHP Elazığ Karakoçan Belediye Başkan Adayı
Mustafa ÇoskunCHP Elazığ Arıcak Belediye Başkan Adayı
Nazmi GürbüzCHP Elazığ Alacakaya Belediye Başkan Adayı
Samiye GençCHP Elazığ Ağın Belediye Başkan Adayı
Ali SinCHP Erzincan Kemah Belediye Başkan Adayı
Çetin ÇayCHP Erzincan Çağlayan Belediye Başkan Adayı
Çetin ÖzbeyCHP Erzincan Tercan Çadırkaya Belediye Başkan Adayı
Derya KırdımCHP Erzincan Tercan Belediye Başkan Adayı
Elif İnci UtluCHP Erzincan Üzümlü Belediye Başkan Adayı
Esra PolatCHP Erzincan Tercan Kargın Belediye Başkan Adayı
Fulya AteşlenmekCHP Erzincan Tercan Mercan Belediye Başkan Adayı
Gökmen YıldırımCHP Erzincan İliç Belediye Başkan Adayı
Haydar PolatCHP Erzincan Üzümlü Altınbaşak Belediye Başkan Adayı
İsmail TaşCHP Erzincan Belediye Başkan Adayı
Kemal ŞengülCHP Erzincan Mollaköy Belediye Başkan Adayı
Nihat AlptekinCHP Erzincan Çayırlı Belediye Başkan Adayı
Yavuz DumanlıCHP Erzincan Refahiye Belediye Başkan Adayı
Aydın SöylemezCHP Erzurum Aziziye Belediye Başkan Adayı
Bekir YılanCHP Erzurum Karaçoban Belediye Başkan Adayı
Bilal GüvenCHP Erzurum Pazaryolu Belediye Başkan Adayı
Birkan KülekciCHP Erzurum Narman Belediye Başkan Adayı
Cemal KaraustaCHP Erzurum Aşkale Belediye Başkan Adayı
Edip CengizCHP Erzurum Palandöken Belediye Başkan Adayı
Ferudun KaplanCHP Erzurum Olur Belediye Başkan Adayı
Gençay UğraşCHP Erzurum Şenkaya Belediye Başkan Adayı
Hakan ZenginCHP Erzurum Oltu Belediye Başkan Adayı
Mahmut EdebaliCHP Erzurum Çat Belediye Başkan Adayı
Mahmut Han KoçakCHP Erzurum Karayazı Belediye Başkan Adayı
Medeni KılıçerCHP Erzurum Horasan Belediye Başkan Adayı
Mehmet Sait ŞimşekCHP Erzurum Belediye Başkan Adayı
Nafiz AydınCHP Erzurum İspir Belediye Başkan Adayı
Ömer DürlüCHP Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı
Sebahattin UludağCHP Erzurum Tekman Belediye Başkan Adayı
Uğurhan GöksuCHP Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı
Yaşar ErgünCHP Erzurum Uzundere Belediye Başkan Adayı
Ahmet AtaçCHP Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkan Adayı
Erdal ŞanlıCHP Eskişehir Han Belediye Başkan Adayı
Gürbüz GüllerCHP Eskişehir Alpu Belediye Başkan Adayı
Habil DökmeciCHP Eskişehir Sivrihisar Belediye Başkan Adayı
İshak GündoğanCHP Eskişehir Mahmudiye Belediye Başkan Adayı
İsmail KaraköseCHP Eskişehir İnönü Belediye Başkan Adayı
Kazım KurtCHP Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkan Adayı
Şafak AtayCHP Eskişehir Sarıcakaya Belediye Başkan Adayı
Tolga SavaşCHP Eskişehir Beylikova Belediye Başkan Adayı
Uğur TepeCHP Eskişehir Seyitgazi Belediye Başkan Adayı
Yılmaz BüyükerşenCHP Eskişehir Belediye Başkan Adayı
Zehra KonakçıCHP Eskişehir Çifteler Belediye Başkan Adayı
Ali DoğanCHP Gaziantep Karkamış Belediye Başkan Adayı
Hasan DoğruCHP Gaziantep Araban Belediye Başkan Adayı
Mustafa KöseCHP Gaziantep İslahiye Belediye Başkan Adayı
Ahmet Latif KaradenizCHP Giresun Eynesil Belediye Başkan Adayı
Aytekin KarakayalıCHP Giresun Dereli Belediye Başkan Adayı
Burhan TakırCHP Giresun Tirebolu Belediye Başkan Adayı
Kerim AksuCHP Giresun Belediye Başkan Adayı
Mehmet Salih BahadırCHP Giresun Güce Belediye Başkan Adayı
Murat BıçakçıCHP Giresun Keşap Belediye Başkan Adayı
Mustafa EyiceCHP Giresun Espiye Soğukpınar Belediye Başkan Adayı
Necmi SıbıcCHP Giresun Bulancak Belediye Başkan Adayı
Özkan DuralCHP Giresun Görele Belediye Başkan Adayı
Yunus EkşiCHP Giresun Alucra Belediye Başkan Adayı
Ali Osman ArazCHP Gümüşhane Torul Belediye Başkan Adayı
Bedri AğaçCHP Gümüşhane Belediye Başkan Adayı
Mahmut ÇağlayanCHP Gümüşhane Kürtün Belediye Başkan Adayı
Osman YeğinCHP Gümüşhane Kelkit Belediye Başkan Adayı
Kadri ZeydanCHP Hakkari Yüksekova Büyükçiftlik Belediye Başkan Adayı
Metin KoparanCHP Hakkari Belediye Başkan Adayı
Mithat BaranCHP Hakkari Yüksekova Esendere Belediye Başkan Adayı
Naci ErikCHP Hakkari Durankaya Belediye Başkan Adayı
Peruz ÇamlıCHP Hakkari Yüksekova Belediye Başkan Adayı
Ali OğuzCHP Hatay Payas Belediye Başkan Adayı
Asaf GüvenCHP Hatay Arsuz Belediye Başkan Adayı
Hikmet HatunoğluCHP Hatay Antakya Belediye Başkan Adayı
İbrahim GüzelCHP Hatay Defne Belediye Başkan Adayı
Lütfü SavaşCHP Hatay Belediye Başkan Adayı
Nihat DağCHP Hatay Reyhanlı Belediye Başkan Adayı
Ökkeş ElmasoğluCHP Hatay Erzin Belediye Başkan Adayı
Refik EryılmazCHP Hatay Samandağ Belediye Başkan Adayı
Rıfat AkkuyuCHP Hatay Kumlu Belediye Başkan Adayı
Yılmaz ŞahutoğluCHP Hatay İskenderun Belediye Başkan Adayı
Abdullah ÇinibulakCHP Iğdır Tuzluca Belediye Başkan Adayı
Cafer DalgaCHP Iğdır Karakoyunlu Belediye Başkan Adayı
Osman TokaCHP Iğdır Hoşhaber Belediye Başkan Adayı
Sözer SayanCHP Iğdır Belediye Başkan Adayı
Zafer BayatCHP Iğdır Aralık Belediye Başkan Adayı
Erkan ÜnalCHP Isparta Yalvaç Belediye Başkan Adayı
Abdulhadi AkmuganCHP İstanbul Başakşehir Belediye Başkan Adayı
Adil EmecanCHP İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı
Ahmet KılıçCHP İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı
Ali KılıçCHP İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı
Ali Secaattin GüneyCHP İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı
Alper TaşCHP İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı
Ayhan KoçCHP İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı
Battal İlgezdiCHP İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı
Bülent KerimoğluCHP İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı
Cafer AktürkCHP İstanbul Ümraniye Belediye Başkan Adayı
Cem KaraCHP İstanbul Çatalca Belediye Başkan Adayı
Coşkun TosunCHP İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı
Ekrem İmamoğluCHP İstanbul Belediye Başkan Adayı
Emel BilenoğluCHP İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı
Erdem GülCHP İstanbul Adalar Belediye Başkan Adayı
Erkan KayaCHP İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı
Gökhan YükselCHP İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı
Halil BozkurtCHP İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı
Hasan AkgünCHP İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı
Hüseyin AksuCHP İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı
İsmet YaşarCHP İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı
Kemal ÇebiCHP İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı
Kemal Deniz BozkurtCHP İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı
Mehmet Ali ÖzkanCHP İstanbul Bahçelievler Belediye Başkan Adayı
Mehmet Salih UstaCHP İstanbul Pendik Belediye Başkan Adayı
Muammer KeskinCHP İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı
Özcan IşıklarCHP İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı
Özgen NamaCHP İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı
Remzi AlbayrakCHP İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı
Rıza AkpolatCHP İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı
Salim GürsoyCHP İstanbul Tuzla Belediye Başkan Adayı
Seyfettin YıldırımCHP İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı
Soner ÖzimerCHP İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı
Şerdil Dara OdabaşıCHP İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı
Şükrü GençCHP İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı
Abdül BaturCHP İzmir Konak Belediye Başkan Adayı
Adil KırgözCHP İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı
Ahmet ÖzkanCHP İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı
Ali EnginCHP İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı
Aydoğan HepdemirgilCHP İzmir Buca Belediye Başkan Adayı
Cemil TugayCHP İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı
Cevat DurakCHP İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı
Ekrem OranCHP İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı
Fatih GürbüzCHP İzmir Foça Belediye Başkan Adayı
Feridun YılmazlarCHP İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı
Filiz Ceritoğlu SengelCHP İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı
Halil ArdaCHP İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı
İbrahim Burak OğuzCHP İzmir Urla Belediye Başkan Adayı
İdris YavuzyılmazCHP İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı
İlkay Girgin ErdoğanCHP İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı
Mehmet Ali ÇalkayaCHP İzmir Balçova Belediye Başkan Adayı
Mehmet ErişCHP İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı
Muhittin Cumhur ŞenerCHP İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayı
Muhittin SelvitopuCHP İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı
Mustafa İduğCHP İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı
Mustafa KayalarCHP İzmir Menderes Belediye Başkan Adayı
Mustafa Tunç SoyerCHP İzmir Belediye Başkan Adayı
Özcan DurmazCHP İzmir Aliağa Belediye Başkan Adayı
Özdem Mustafa İnceCHP İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı
Ramazan İsmail UygurCHP İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı
Rıdvan KarakayalıCHP İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı
Rıdvan KarakayılıCHP İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı
Selim Utku GümrükçüCHP İzmir Narlıdere Belediye Başkan Adayı
Serdar AksoyCHP İzmir Menemen Belediye Başkan Adayı
Serdar SandalCHP İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı
Suat NezirCHP İzmir Buca Belediye Başkan Adayı
Ufuk SesliCHP İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı
Yelda CeliloğluCHP İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı
Ahmet RüzgarCHP Kahramanmaraş Andırın Belediye Başkan Adayı
Ali ÖztunçCHP Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayı
Ayhan ÇiftarslanCHP Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı
Fatih VicdanCHP Kahramanmaraş Ekinözü Belediye Başkan Adayı
Haydar İkizerCHP Kahramanmaraş Pazarcık Belediye Başkan Adayı
İlhami BozanCHP Kahramanmaraş Nurhak Belediye Başkan Adayı
Onur GürbüzCHP Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkan Adayı
Elif KöseCHP Karabük Safranbolu Belediye Başkan Adayı
Hidayet KasımoğluCHP Karabük Ovacık Belediye Başkan Adayı
İsmail ElemenCHP Karabük Yenice Yortan Belediye Başkan Adayı
Mehmet DurumCHP Karabük Belediye Başkan Adayı
Sabri CebecikCHP Karabük Yenice Belediye Başkan Adayı
Abdullah YeşildaşCHP Karaman Akçaşehir Belediye Başkan Adayı
Ahmet AlperCHP Karaman Başyayla Belediye Başkan Adayı
Emin EgeCHP Karaman Belediye Başkan Adayı
Gürsel AksoyCHP Karaman Sudurağı Belediye Başkan Adayı
Kerim CivilCHP Karaman Ermenek Güneyyurt Belediye Başkan Adayı
Muhitdin TürkanCHP Karaman Sarıveliler Belediye Başkan Adayı
Mustafa BahçeliCHP Karaman Ermenek Belediye Başkan Adayı
Mustafa BaltaCHP Karaman Akçaşehir Belediye Başkan Adayı
Mustafa DoğanCHP Karaman Sarıveliler Göktepe Belediye Başkan Adayı
Ramazan DeliceCHP Karaman Ayrancı Belediye Başkan Adayı
Uğuz TekinCHP Karaman Ermenek Kazancı Belediye Başkan Adayı
Enver AkkayaCHP Kars Arpaçay Belediye Başkan Adayı
İlyas BarışkoçCHP Kars Selim Belediye Başkan Adayı
Nurettin ArtuğCHP Kars Digor Dağpınar Belediye Başkan Adayı
Oğuz YantemurCHP Kars Susuz Belediye Başkan Adayı
Taner ToramanCHP Kars Belediye Başkan Adayı
Turgut YurdakulCHP Kars Sarıkamış Belediye Başkan Adayı
Ahmet KesimCHP Kastamonu Taşköprü Belediye Başkan Adayı
Erfain TekinCHP Kastamonu Abana Belediye Başkan Adayı
Faruk ÖzCHP Kastamonu İnebolu Belediye Başkan Adayı
Güvenç DemirezenCHP Kastamonu Bozkurt Belediye Başkan Adayı
Halit CesurCHP Kastamonu Seydiler Belediye Başkan Adayı
İlhan TuncerCHP Kastamonu Devrekani Belediye Başkan Adayı
Mehmet Emin TuncayCHP Kastamonu Azdavay Belediye Başkan Adayı
Mehmet Eşref MutluCHP Kastamonu Cide Belediye Başkan Adayı
Mustafa ÖztürkCHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı
Satılmış SarıkayaCHP Kastamonu Araç Belediye Başkan Adayı
Ahmet Turan OğuzCHP Kayseri Hacılar Belediye Başkan Adayı
Gülay TalaslıCHP Kayseri Hacılar Belediye Başkan Adayı
Kerim KarakoçCHP Kayseri Felahiye Belediye Başkan Adayı
Mehmet BayraklıCHP Kayseri Sarıoğlan Belediye Başkan Adayı
Mustafa GünerCHP Kayseri Akkışla Belediye Başkan Adayı
Mustafa NaldızCHP Kayseri Bünyan Belediye Başkan Adayı
Osman KoçCHP Kayseri Tomarza Belediye Başkan Adayı
Sema KaraoğluCHP Kayseri Melikgazi Belediye Başkan Adayı
Mustafa DeliceCHP Kırıkkale Delice Çerikli Belediye Başkan Adayı
Necati KoyuncuCHP Kırıkkale Hacılar Belediye Başkan Adayı
Oktay BabadağCHP Kırıkkale Çelebi Belediye Başkan Adayı
Salih BüyükkayaCHP Kırıkkale Karakeçili Belediye Başkan Adayı
Tamer CihanCHP Kırıkkale Sulakyurt Belediye Başkan Adayı
Abdullah HacıCHP Kırklareli Babaeski Belediye Başkan Adayı
Abdurrahman ÖntürkCHP Kırklareli Pehlivanköy Belediye Başkan Adayı
Aykut YakutCHP Kırklareli Babaeski Karahalil Belediye Başkan Adayı
Bayram PehlivanCHP Kırklareli Kavaklı Belediye Başkan Adayı
Ender SevinçCHP Kırklareli Vize Kıyıköy Belediye Başkan Adayı
Ercan ÖzalpCHP Kırklareli Vize Belediye Başkan Adayı
Ertuğrul ÇamlıcaCHP Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran Belediye Başkan Adayı
Gökhan KarabulutCHP Kırklareli Vize Çakıllı Belediye Başkan Adayı
Mehmet BalcıCHP Kırklareli Kofçaz Belediye Başkan Adayı
Mehmet Tuna SoykanCHP Kırklareli Belediye Başkan Adayı
Mesut ÖzkulCHP Kırklareli Demirköy Belediye Başkan Adayı
Mustafa AltıntaşCHP Kırklareli Lüleburgaz Ahmetbey Belediye Başkan Adayı
Mustafa NalbantCHP Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Belediye Başkan Adayı
Münir ÇapkurCHP Kırklareli Pınarhisar Belediye Başkan Adayı
Saim KırcıCHP Kırklareli Babaeski Alpullu Belediye Başkan Adayı
Serdar TürkerCHP Kırklareli Pınarhisar Kaynarca Belediye Başkan Adayı
Sertaç BalyemezCHP Kırklareli Babaeski Büyükmandıra Belediye Başkan Adayı
Şahabettin VardarCHP Kırklareli İnece Belediye Başkan Adayı
Tahir IşıkCHP Kırklareli Demirköy İğneada Belediye Başkan Adayı
Aydın YamanCHP Kırşehir Kaman Belediye Başkan Adayı
Hüseyin TakanCHP Kırşehir Boztepe Belediye Başkan Adayı
Selahattin EkicioğluCHP Kırşehir Belediye Başkan Adayı
Şükrü TurgutCHP Kırşehir Akpınar Belediye Başkan Adayı
Ahmet ÇalıkCHP Kocaeli Karamürsel Belediye Başkan Adayı
Bozkurt UsluCHP Kocaeli Körfez Belediye Başkan Adayı
Cumhur KarakadılarCHP Kocaeli Kartepe Belediye Başkan Adayı
Recep DursunCHP Kocaeli Gebze Belediye Başkan Adayı
Selahattin KayaCHP Kocaeli Çayırova Belediye Başkan Adayı
Sertif GökçeCHP Kocaeli Derince Belediye Başkan Adayı
Yakup TörkCHP Kocaeli Darıca Belediye Başkan Adayı
Ahmet Adil TırpanCHP Konya Selçuklu Belediye Başkan Adayı
Ahmet ÖzkayaCHP Konya Halkapınar Belediye Başkan Adayı
Bülent Ecevit TatlıdilCHP Konya Ereğli Belediye Başkan Adayı
Dursun DölekerCHP Konya Emirgazi Belediye Başkan Adayı
Galip PolatCHP Konya Kulu Belediye Başkan Adayı
Hilal Ülkü TürediCHP Konya Taşkent Belediye Başkan Adayı
İsmail FidanCHP Konya Derbent Belediye Başkan Adayı
Kamil Bülbül OkuyucuCHP Konya Karapınar Belediye Başkan Adayı
Mehmet GayretliCHP Konya Meram Belediye Başkan Adayı
Mehmet ŞeflekCHP Konya Karatay Belediye Başkan Adayı
Veli HarmanCHP Konya Çumra Belediye Başkan Adayı
Veli KöleliCHP Konya Kadınhanı Belediye Başkan Adayı
Ali KısaCHP Kütahya Aslanapa Belediye Başkan Adayı
Ali OkurCHP Kütahya Çavdarhisar Belediye Başkan Adayı
Ceyhun ErgünCHP Kütahya Domaniç Çukurca Belediye Başkan Adayı
Doğan AkbunarCHP Kütahya Altıntaş Belediye Başkan Adayı
Ekrem TaşkesdikCHP Kütahya Gediz Eskigediz Belediye Başkan Adayı
Emre AydınCHP Kütahya Tavşanlı Balıköy Belediye Başkan Adayı
Eyüp KahveciCHP Kütahya Belediye Başkan Adayı
Filiz ÖzataCHP Kütahya Tavşanlı Kuruçay Belediye Başkan Adayı
Füsun Aktakka YıldızCHP Kütahya Tavşanlı Belediye Başkan Adayı
Gülcan BütünCHP Kütahya Simav Belediye Başkan Adayı
Mustafa Temel ErgünCHP Kütahya Domaniç Belediye Başkan Adayı
Nurullah ÖztürkCHP Kütahya Tavşanlı Tepecik Belediye Başkan Adayı
Serkan KılıçCHP Kütahya Tavşanlı Tunçbilek Belediye Başkan Adayı
Zekeriya YılmazCHP Kütahya Dumlupınar Belediye Başkan Adayı
Erkan ÖzgünCHP Malatya Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı
Gündüz CengizCHP Malatya Doğanyol Belediye Başkan Adayı
Haluk CömertoğluCHP Malatya Arapgir Belediye Başkan Adayı
Mehmet BayramCHP Malatya Doğanşehir Belediye Başkan Adayı
Mehmet KızıldaşCHP Malatya Arguvan Belediye Başkan Adayı
Mustafa KorkmazCHP Malatya Akçadağ Belediye Başkan Adayı
Mustafa YıldızCHP Malatya Kuluncak Belediye Başkan Adayı
Niyazi AkıncıCHP Malatya Yazıhan Belediye Başkan Adayı
Soner GökçeCHP Malatya Belediye Başkan Adayı
Turan KaradağCHP Malatya Hekimhan Belediye Başkan Adayı
Abdullah SakaCHP Manisa Soma Belediye Başkan Adayı
Besim DutluluCHP Manisa Akhisar Belediye Başkan Adayı
Birol BakCHP Manisa Gölmarmara Belediye Başkan Adayı
Çetin AkınCHP Manisa Turgutlu Belediye Başkan Adayı
Mazlum NurluCHP Manisa Salihli Belediye Başkan Adayı
Mehmet EryürekCHP Manisa Ahmetli Belediye Başkan Adayı
Şerif Ozan İrenCHP Manisa Kırkağaç Belediye Başkan Adayı
Zeki BilginCHP Manisa Saruhanlı Belediye Başkan Adayı
Adem DenliCHP Mardin Mazıdağı Belediye Başkan Adayı
İdris TaşCHP Mardin Midyat Belediye Başkan Adayı
Mehmet Nuri ÇoğalaCHP Mardin Yeşilli Belediye Başkan Adayı
Mehmet Yusuf TaşkınCHP Mardin Kızıltepe Belediye Başkan Adayı
Muhammed GünelCHP Mardin Dargeçit Belediye Başkan Adayı
Orhan ÇaplıkCHP Mardin Derik Belediye Başkan Adayı
Süleyman SarıCHP Mardin Belediye Başkan Adayı
Şakir AltındağCHP Mardin Ömerli Belediye Başkan Adayı
Şeyhmus DoğanCHP Mardin Nusaybin Belediye Başkan Adayı
Şükrü AdalCHP Mardin Savur Belediye Başkan Adayı
Veysi KaraCHP Mardin Artuklu Belediye Başkan Adayı
Abdullah ÖzyiğitCHP Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı
Abdullah ServiliCHP Mersin Aydıncık Belediye Başkan Adayı
Durmuş DenizCHP Mersin Anamur Belediye Başkan Adayı
Haluk BozdoğanCHP Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı
Hüseyin SerinCHP Mersin Erdemli Belediye Başkan Adayı
İslam SarıCHP Mersin Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı
Mehmet SaydamCHP Mersin Mut Belediye Başkan Adayı
Mustafa TurgutCHP Mersin Silifke Belediye Başkan Adayı
Neşet TarhanCHP Mersin Mezitli Belediye Başkan Adayı
Sabit YelkovanCHP Mersin Akdeniz Belediye Başkan Adayı
Vahap SeçerCHP Mersin Belediye Başkan Adayı
Yüksel KırCHP Mersin Bozyazı Belediye Başkan Adayı
Ali KaracaCHP Muğla Fethiye Belediye Başkan Adayı
Bahattin GümüşCHP Muğla Menteşe Belediye Başkan Adayı
Gürsel UçarCHP Muğla Datça Belediye Başkan Adayı
Halil ArslanCHP Muğla Yatağan Belediye Başkan Adayı
Hüseyin ErolCHP Muğla Köyceğiz Belediye Başkan Adayı
İbrahim ErtürkCHP Muğla Seydikemer Belediye Başkan Adayı
Kenan AyCHP Muğla Kavaklıdere Belediye Başkan Adayı
Mehmet OktayCHP Muğla Marmaris Belediye Başkan Adayı
Mehmet SertkayaCHP Muğla Ortaca Belediye Başkan Adayı
Muhammet ŞaşmazCHP Muğla Dalaman Belediye Başkan Adayı
Muhammet TokatCHP Muğla Milas Belediye Başkan Adayı
Osman GürünCHP Muğla Belediye Başkan Adayı
Ümit KaraarslanCHP Muğla Ula Belediye Başkan Adayı
Ahmet Kenan TürkerCHP Muş Malazgirt Belediye Başkan Adayı
Alaattin ÇevikCHP Muş Bulanık Sarıpınar Belediye Başkan Adayı
Atıf DemirtaşCHP Muş Korkut Belediye Başkan Adayı
Fikret GülerCHP Muş Konukbekler Belediye Başkan Adayı
Fikret HamaratCHP Muş Bulanık Belediye Başkan Adayı
Hamdullah KasakCHP Muş Hasköy Düzkışla Belediye Başkan Adayı
Miras ArslanCHP Muş Bulanık Uzgörür Belediye Başkan Adayı
Nedret PaçalCHP Muş Hasköy Belediye Başkan Adayı
Tansu SaraçCHP Muş Belediye Başkan Adayı
Tevfik BülbülCHP Muş Malazgirt Konakkuran Belediye Başkan Adayı
Ahmet UyulurCHP Nevşehir Avanos Özkonak Belediye Başkan Adayı
Arif Yoldaş AltıokCHP Nevşehir Hacıbektaş Belediye Başkan Adayı
Bülent ÖcalCHP Nevşehir Kozaklı Belediye Başkan Adayı
Celal Alper İbaşCHP Nevşehir Avanos Belediye Başkan Adayı
Derviş DursunCHP Nevşehir Sulusaray Belediye Başkan Adayı
Hatice YavuzCHP Nevşehir Ürgüp Ortahisar Belediye Başkan Adayı
Mustafa AteşCHP Nevşehir Avanos Çalış Belediye Başkan Adayı
Mustafa ErdemCHP Nevşehir Derinkuyu Belediye Başkan Adayı
Remziye TokCHP Nevşehir Nar Belediye Başkan Adayı
Abdi MercanCHP Niğde Altunhisar Belediye Başkan Adayı
Ahmet DemirbaşCHP Niğde Alay Belediye Başkan Adayı
Ali BelekCHP Niğde Sazlıca Belediye Başkan Adayı
Cuma SayınCHP Niğde Orhanlı Belediye Başkan Adayı
Derviş KarCHP Niğde Konaklı Belediye Başkan Adayı
Ercan ÇavdarCHP Niğde Çiftlik Divarlı Belediye Başkan Adayı
Göksal AfşarCHP Niğde Bağlama Belediye Başkan Adayı
Metin ÖztürkCHP Niğde Edikli Belediye Başkan Adayı
Mustafa ÖnenCHP Niğde Ulukışla Belediye Başkan Adayı
Osman OkcuCHP Niğde Çamardı Belediye Başkan Adayı
Ramazan OyaCHP Niğde Bor Kemerhisar Belediye Başkan Adayı
Seyrani CanCHP Niğde Değirmenli Belediye Başkan Adayı
Yunus KarakayaCHP Niğde Kiledere Belediye Başkan Adayı
Ahmet CanbazCHP Ordu Fatsa Belediye Başkan Adayı
Ahmet KesikCHP Ordu Çamaş Belediye Başkan Adayı
Ata AlkanCHP Ordu Perşembe Belediye Başkan Adayı
Bayram GörürCHP Ordu Akkuş Belediye Başkan Adayı
Birol YılmazCHP Ordu Altınordu Belediye Başkan Adayı
Cengiz SarıyerCHP Ordu Gölköy Belediye Başkan Adayı
İsa YazıcıCHP Ordu Gürgentepe Belediye Başkan Adayı
Kani ErgünCHP Ordu Ulubey Belediye Başkan Adayı
Mustafa AdıgüzelCHP Ordu Belediye Başkan Adayı
Mustafa KaynarCHP Ordu İkizce Belediye Başkan Adayı
Özdilek AydoğanCHP Ordu Aybastı Belediye Başkan Adayı
Yavuz EkşiCHP Ordu Mesudiye Belediye Başkan Adayı
Doğan ÖztürkCHP Osmaniye Düziçi Böcekli Belediye Başkan Adayı
Erol KörceCHP Osmaniye Cevdetiye Belediye Başkan Adayı
Nurettin MartCHP Osmaniye Düziçi Ellek Belediye Başkan Adayı
Ayhan AkyüzCHP Rize Belediye Başkan Adayı
Kazım BaltaCHP Rize Pazar Belediye Başkan Adayı
Hüseyin EryiğitCHP Sakarya Pamukova Belediye Başkan Adayı
İsmail KılıçCHP Sakarya Adapazarı Belediye Başkan Adayı
Kerem ErksoyCHP Sakarya Karasu Belediye Başkan Adayı
Muzaffer CebeciCHP Sakarya Arifiye Belediye Başkan Adayı
Nalan AkçayCHP Sakarya Kaynarca Belediye Başkan Adayı
Nizamettin YıldızCHP Sakarya Karapürçek Belediye Başkan Adayı
Rüstü YüksekCHP Sakarya Ferizli Belediye Başkan Adayı
Zafer KazanCHP Sakarya Serdivan Belediye Başkan Adayı
Altan KarabulutCHP Samsun Çarşamba Belediye Başkan Adayı
Cemil DeveciCHP Samsun Atakum Belediye Başkan Adayı
Kemal BütünerCHP Samsun Bafra Belediye Başkan Adayı
Mehtap YeşilbaşCHP Samsun Havza Belediye Başkan Adayı
Onur BayburtluCHP Samsun Vezirköprü Belediye Başkan Adayı
Ramazan ŞensoyCHP Samsun Yakakent Belediye Başkan Adayı
Tansu ÇıkışCHP Samsun Tekkeköy Belediye Başkan Adayı
Abdülkerim KarataşCHP Siirt Gökçebağ Belediye Başkan Adayı
Bedel KasımoğluCHP Siirt Kurtalan Kayabağlar Belediye Başkan Adayı
Mehmet UtağCHP Siirt Şirvan Belediye Başkan Adayı
Muammer CanbulatCHP Siirt Baykan Atabağı Belediye Başkan Adayı
Necat AyazCHP Siirt Kurtalan Belediye Başkan Adayı
Şevket BaytekinCHP Siirt Pervari Belediye Başkan Adayı
Barış AyhanCHP Sinop Belediye Başkan Adayı
Hayrettin KayaCHP Sinop Ayancık Belediye Başkan Adayı
Muzaffer ŞimşekCHP Sinop Erfelek Belediye Başkan Adayı
Osman BelovacıklıCHP Sinop Gerze Belediye Başkan Adayı
Ayfer TemelCHP Sivas Şarkışla Belediye Başkan Adayı
Bülent YücelCHP Sivas Yıldızeli Belediye Başkan Adayı
Erdal ÖztürkCHP Sivas Doğanşar Belediye Başkan Adayı
Gökhan EmenCHP Sivas Kangal Belediye Başkan Adayı
Gülbeden YükselCHP Sivas Gemerek Çepni Belediye Başkan Adayı
Hakan GökCHP Sivas Divriği Belediye Başkan Adayı
Murat AçılCHP Sivas İmranlı Belediye Başkan Adayı
Murat SulakcıCHP Sivas Ulaş Belediye Başkan Adayı
Mustafa ŞengülCHP Sivas Gölova Belediye Başkan Adayı
Necati UsCHP Sivas Akıncılar Belediye Başkan Adayı
Nurettin ÇiftçiCHP Sivas Altınyayla Belediye Başkan Adayı
Abuzer BebeCHP Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkan Adayı
Ahmet GeçitCHP Şanlıurfa Akçakale Belediye Başkan Adayı
Ekrem MorçiçekCHP Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkan Adayı
Hüseyin KıranCHP Şanlıurfa Birecik Belediye Başkan Adayı
Kemal EşsizCHP Şanlıurfa Suruç Belediye Başkan Adayı
Mehmet Emin ÇağraCHP Şanlıurfa Ceylanpınar Belediye Başkan Adayı
Mehmet Fatih BucakCHP Şanlıurfa Siverek Belediye Başkan Adayı
Mehmet İnginCHP Şanlıurfa Harran Belediye Başkan Adayı
Sinan KılıçCHP Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkan Adayı
Şehmus DodukanlıoğluCHP Şanlıurfa Viranşehir Belediye Başkan Adayı
Şıh Müslüm BayarCHP Şanlıurfa Bozova Belediye Başkan Adayı
Ahmet ErtakCHP Şırnak Balveren Belediye Başkan Adayı
Cemal CengizCHP Şırnak Silopi Belediye Başkan Adayı
Ekrem SağlamCHP Şırnak İdil Karalar Belediye Başkan Adayı
Fikret AğırmanCHP Şırnak İdil Belediye Başkan Adayı
Hasan MeteCHP Şırnak Silopi Çalışkan Belediye Başkan Adayı
Muhsin ÖzdemirCHP Şırnak Silopi Görümlü Belediye Başkan Adayı
Nedim BilikCHP Şırnak Kasrik Belediye Başkan Adayı
Nezir EnücükCHP Şırnak Güçlükonak Fındık Belediye Başkan Adayı
Osman CanCHP Şırnak Belediye Başkan Adayı
Ramazan KarasuCHP Şırnak Uludere Uzungeçit Belediye Başkan Adayı
Rıdvan ÇiçekCHP Şırnak Cizre Belediye Başkan Adayı
Sabri BabatCHP Şırnak Uludere Şenoba Belediye Başkan Adayı
Salih TanıkCHP Şırnak Uludere Belediye Başkan Adayı
Süleyman BayrakCHP Şırnak Silopi Başverimli Belediye Başkan Adayı
Zahit AykutCHP Şırnak Beytüşşebap Belediye Başkan Adayı
Ahmet SarıkurtCHP Tekirdağ Çorlu Belediye Başkan Adayı
Alpay VarCHP Tekirdağ Şarköy Belediye Başkan Adayı
Fehmi AltayoğluCHP Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkan Adayı
İbrahim UyanCHP Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediye Başkan Adayı
İrfan MandalıCHP Tekirdağ Kapaklı Belediye Başkan Adayı
Kadir AlbayrakCHP Tekirdağ Belediye Başkan Adayı
Nebi TepeCHP Tekirdağ Muratlı Belediye Başkan Adayı
Rasim YükselCHP Tekirdağ Ergene Belediye Başkan Adayı
Ulaş YurdakulCHP Tekirdağ Malkara Belediye Başkan Adayı
Vahap AkayCHP Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkan Adayı
Güven ArslanCHP Tokat Almus Kınık Belediye Başkan Adayı
Hasan Yücel ResuloğluCHP Tokat Turhal Belediye Başkan Adayı
İbrahim KarahanCHP Tokat Almus Gölgeli Belediye Başkan Adayı
Mehmet AlkanCHP Tokat Sulusaray Belediye Başkan Adayı
Serhat EvcimenCHP Tokat Çamlıbel Belediye Başkan Adayı
Servet DurmuşCHP Tokat Almus Ataköy Belediye Başkan Adayı
Şükrü SargınCHP Tokat Zile Belediye Başkan Adayı
Yusuf DuranCHP Tokat Reşadiye Belediye Başkan Adayı
Ahmet Hasan ÇebioğluCHP Trabzon Hayrat Belediye Başkan Adayı
Emin UludüzCHP Trabzon Vakfıkebir Belediye Başkan Adayı
Fehmi KöroğluCHP Trabzon Düzköy Belediye Başkan Adayı
Hasan DüzgünCHP Trabzon Çaykara Belediye Başkan Adayı
Hilmi SaralCHP Trabzon Of Belediye Başkan Adayı
Kemal KüçükaliCHP Trabzon Sürmene Belediye Başkan Adayı
Mehmet Salih AkyüzCHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan Adayı
Musa TuranCHP Trabzon Maçka Belediye Başkan Adayı
Ramis UzunCHP Trabzon Beşikdüzü Belediye Başkan Adayı
Şuaib AydınCHP Trabzon Tonya Belediye Başkan Adayı
Yaşar EminCHP Trabzon Sürmene Belediye Başkan Adayı
Ali Rıza ÖzçelikCHP Tunceli Çemişgezek Belediye Başkan Adayı
Cafer KırmızıçiçekCHP Tunceli Nazımiye Belediye Başkan Adayı
Cemal BulutCHP Tunceli Mazgirt Akpazar Belediye Başkan Adayı
İsmail ToprakCHP Tunceli Mazgirt Belediye Başkan Adayı
Müslüm TosunCHP Tunceli Pülümür Belediye Başkan Adayı
Seyfi GeyikCHP Tunceli Hozat Belediye Başkan Adayı
Yusuf Kenan AydınCHP Tunceli Belediye Başkan Adayı
Ahmet Olgay AltındağCHP Uşak Banaz Belediye Başkan Adayı
Asım KalelioğluCHP Uşak Belediye Başkan Adayı
Feyzi KayaCHP Uşak Eşme Yeleğen Belediye Başkan Adayı
Hürriyet ŞafakCHP Uşak Sivaslı Belediye Başkan Adayı
İbrahim KökçüCHP Uşak Sivaslı Selçikler Belediye Başkan Adayı
Muhammet CoğuplugilCHP Uşak Karahallı Belediye Başkan Adayı
Naci AkyürekCHP Uşak Sivaslı Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı
Ömer BiçerCHP Uşak Banaz Kızılcasöğüt Belediye Başkan Adayı
Yılmaz TozanCHP Uşak Eşme Belediye Başkan Adayı
Yusuf CeylanCHP Uşak Sivaslı Tatar Belediye Başkan Adayı
Ekrem UçakCHP Van Erciş Belediye Başkan Adayı
Hasan Rahmi KızılCHP Van Bahçesaray Belediye Başkan Adayı
İdris TakvaCHP Van Edremit Belediye Başkan Adayı
Muhammed AladağCHP Van Çaldıran Belediye Başkan Adayı
Nurettin BeyazCHP Van Belediye Başkan Adayı
Oktay SağlamCHP Van Özalp Belediye Başkan Adayı
Sinan SolmazCHP Van İpekyolu Belediye Başkan Adayı
Şaban GünbaşCHP Van Saray Belediye Başkan Adayı
Yavuz DemırCHP Van Muradiye Belediye Başkan Adayı
Ali KangalCHP Yalova Altınova Kaytazdere Belediye Başkan Adayı
Avni KurtCHP Yalova Çınarcık Belediye Başkan Adayı
Cemil OlcayCHP Yalova Çınarcık Teşvikiye Belediye Başkan Adayı
Gülsen BükerCHP Yalova Termal Belediye Başkan Adayı
Hıdır HanoğluCHP Yalova Çınarcık Esenköy Belediye Başkan Adayı
Kamil YamanCHP Yalova Çınarcık Koru Belediye Başkan Adayı
Nedim GülerCHP Yalova Çiftlikköy Belediye Başkan Adayı
Nedret GülenCHP Yalova Çiftlikköy Taşköprü Belediye Başkan Adayı
Salim AyCHP Yalova Altınova Tavşanlı Belediye Başkan Adayı
Taner OzanCHP Yalova Kadıköy Belediye Başkan Adayı
Turan CanbayCHP Yalova Altınova Subaşı Belediye Başkan Adayı
Vefa SalmanCHP Yalova Belediye Başkan Adayı
Yasemin FazlacaCHP Yalova Altınova Belediye Başkan Adayı
Adem SoyluCHP Yozgat Sorgun Yeniyer Belediye Başkan Adayı
Ali AyıkCHP Yozgat Boğazlıyan Belediye Başkan Adayı
Ali BüyükerdoğanCHP Yozgat Sorgun Araplı Belediye Başkan Adayı
Ali ErciyasCHP Yozgat Sorgun Doğankent Belediye Başkan Adayı
Ali SonkurCHP Yozgat Sarıkaya Karayakup Belediye Başkan Adayı
Arif ŞahingözCHP Yozgat Boğazlıyan Ovakent Belediye Başkan Adayı
Bahadır Bülent AtakulCHP Yozgat Sorgun Belediye Başkan Adayı
Duran BaranCHP Yozgat Boğazlıyan Yamaçlı Belediye Başkan Adayı
Dursun TekbaşCHP Yozgat Sorgun Eymir Belediye Başkan Adayı
Hacı Mustafa DilekCHP Yozgat Boğazlıyan Sırçalı Belediye Başkan Adayı
Hasan ErsoyCHP Yozgat Sorgun Çiğdemli Belediye Başkan Adayı
Kazım CanCHP Yozgat Saraykent Belediye Başkan Adayı
Mehmet GüneşCHP Yozgat Aydıncık Baydiğin Belediye Başkan Adayı
Nihat KaramanCHP Yozgat Sorgun Gülşehri Belediye Başkan Adayı
Osman AslanCHP Yozgat Çekerek Özükavak Belediye Başkan Adayı
Tayyar ErdoğanCHP Yozgat Çandır Belediye Başkan Adayı
Tekin BecerikCHP Yozgat Boğazlıyan Uzunlu Belediye Başkan Adayı
Adnan AkgünCHP Zonguldak Kilimli Çatalağzı Belediye Başkan Adayı
Ahmet Gerçek ÜlgerCHP Zonguldak Çaycuma Filyos Belediye Başkan Adayı
Ahmet KırnapcıCHP Zonguldak Çaycuma Nebioğlu Belediye Başkan Adayı
Ahmet SaydamCHP Zonguldak Alaplı Gümeli Belediye Başkan Adayı
Ali Aslan KılıçCHP Zonguldak Kilimli Belediye Başkan Adayı
Ali UzunCHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı
Alim GençCHP Zonguldak Çaycuma Saltukova Belediye Başkan Adayı
Bülent KantarcıCHP Zonguldak Çaycuma Belediye Başkan Adayı
Cengiz BankCHP Zonguldak Kozlu Belediye Başkan Adayı
Halil PosbıyıkCHP Zonguldak Ereğli Belediye Başkan Adayı
Hayati AçıkgözCHP Zonguldak Beycuma Belediye Başkan Adayı
Hayrettin ÇataklıCHP Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni Belediye Başkan Adayı
İlker ÇobanCHP Zonguldak Kilimli Gelik Belediye Başkan Adayı

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