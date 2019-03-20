2019 Mart seçimleri CHP Belediye Başkan adayları listesi! İl il ilçe ilçe CHP belediye başkan adayları…

CHP'nin yerel seçimlerde çıkardığı adaylar merak ediliyor. CHP'nin il il ve ilçe ilçe tüm belediye başkan adayları listesi haberimizde. Cumhuriyet Halk Partisi, bazı il ve ilçe belediye başkanlıklarında Millet İttifakı adaylarını destekliyor.

CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI