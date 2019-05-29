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2019 MEB il içi atama sonuçları açıklanıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı, il içi yer değiştirme başvurularını 21-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında almıştı. Atamalar ve kararname işlemleri valiliklerce bugün (29 Mayıs 2019) sonuçlanacağı belirtilmişti. Ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri 14 Haziran 2019 tarihinden itibaren başlatılacak. İl içi atama başvuru sonuçları ilgili illerin Milli Eğitim Müdürlüğü atama sayfalarından yayınlanıyor.

17:47 -
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2019 MEB il içi atama sonuçları açıklanıyor!

İl içi atama sonuçları binlerce öğretmen tarafından araştırılıyor. Bazı illerde sonuçlar açıklandı. Adaylar hem başvuru yaptıkları ilin Milli Eğitim Müdürlüğü internet sayfasından hem de MEBBİS üzerinden il içi tayin sonuçları ile ilgili süreci takip edebiliyorlar. Aşağıda yer alan linkten MEBBİS’e giriş yapabilirsiniz. İşte il içi atama sonuçları açıklanan iller…

MEBBİS GİRİŞ İÇİN TIKLA

İŞTE AÇIKLANAN İLLER

İşte, il içi yer değiştirme sonuçları il bazında açıklanacak. Açıklanan iller belli oldukça aşağıdaki listeye güncel olarak eklenecektir…

-OSMANİYE

-KIRIKKALE

-AKSARAY

-MERSİN

-GAZİANTEP

-ANKARA

-KAHRAMANMARAŞ

ATAMA TAKVİMİ

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