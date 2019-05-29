2019 MEB il içi atama sonuçları açıklanıyor!

İl içi atama sonuçları binlerce öğretmen tarafından araştırılıyor. Bazı illerde sonuçlar açıklandı. Adaylar hem başvuru yaptıkları ilin Milli Eğitim Müdürlüğü internet sayfasından hem de MEBBİS üzerinden il içi tayin sonuçları ile ilgili süreci takip edebiliyorlar. Aşağıda yer alan linkten MEBBİS’e giriş yapabilirsiniz. İşte il içi atama sonuçları açıklanan iller…

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İŞTE AÇIKLANAN İLLER

İşte, il içi yer değiştirme sonuçları il bazında açıklanacak. Açıklanan iller belli oldukça aşağıdaki listeye güncel olarak eklenecektir…

-OSMANİYE

-KIRIKKALE

-AKSARAY

-MERSİN

-GAZİANTEP

-ANKARA

-KAHRAMANMARAŞ

ATAMA TAKVİMİ