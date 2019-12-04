2019 MSB Muvazzaf Astsubay Temini ön başvuru sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, MSB Muvazzaf Astsubay Temini ön başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından seçim aşamaları ile ilgili detaylı bilgileri resmi internet adresinden yayınladı.

MSB MUVAZZAF ASTSUBAY ÖN BAŞVURU SONUCU İÇİN TIKLA

1. Milli Savunma Bakanlığı 2019 Yılı Muvazzaf Astsubay Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 10 Aralık 2019 – 13 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

2. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarihte saat 08.00’da MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde hazır bulunacaklardır.

3. Genel Kültür Sınavına girecek olan adayların (Bando tercihi olanlar) sınavları 10 Aralık 2019 tarihinde MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde icra edilecektir. Genel Kültür Sınavı sonuçları aynı gün akşam duyurulacak ve başarılı olan adaylara, 11 Aralık 2019 tarihinde seçim aşamalarına katılmak üzere çağrı yapılacaktır.

4. Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan her sınıf kontenjanının 10 katı kadar aday KPSS puanına göre sıralanarak sınavlara çağrılmıştır. Çağrılan adayların yüzde 20’si KPSS P3 puanına göre, yüzde 80’i de KPSS P93 puanına göre sıralanmıştır.

5. Sınav çağrısı için sınıf bazında taban puanlar belirlenmiştir. Adayların taban puanlarının üstündeki tercihleri dikkate alınacak, belirlenen taban puanların altında puanı olan adayların ilgili tercihleri geçersiz sayılacaktır.

6. Seçim aşaması faaliyetleri,

a) Genel Kültür Sınavı (Bando sınıfı için),

b) Evrak Kontrol,

c) Fiziki Değerlendirme,

d) Kişilik Değerlendirme Testi,

e) Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),

f) Türkçe ve İngilizce Okuma Testi (Hava Trafik ve Kontrol İhbar Sınıfları İçin),

g) Psikomotor Testi (Hava Trafik ve Kontrol İhbar Sınıfları İçin),

h) Yüzme Testi [Hava Piyade (Personel Kurtarma/Arama Kurtarma ihtisaslı Personel (AKİP) Astsubayları) sınıfı için],

i) Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Sınıfı İçin),

j) Mülakat Sınavı,

k) Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri aşamalarından oluşmaktadır.

7. Hava Trafik, Kontrol İhbar, Hava Piyade (AKİP) ve Bando tercihi olan adaylar tercih ettikleri sınıfın özelliğine göre ayrıca Başvuru Kılavuzunda belirtilen ilave sınavlara da gireceklerdir. Belirtilen tarihlerde sınavlara gelmeyen adayların ilgili tercihleri geçersiz sayılacaktır.

8. Tüm adayların sınavlara gelirken Fiziki Yeterlilik Testi için spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.), yüzme testine girecek adayların ise mayo, terlik, bone ve havlu getirmeleri gerekmektedir.

9. Seçim aşaması faaliyetlerinin sonunda, başarılı olan adaylara mülakat sınav tarihleri ayrıca bildirilecektir. Adaylar kendilerine bildirilen tarih ve saatte MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde mülakat sınavı için hazır bulunacaklardır.

10. Adaylar sınavlara gelirken Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte e-devlet şifrelerini de beraberinde getireceklerdir. Başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız…

11. Spor yapmasında sakınca bulunmadığına dair tek hekim raporu getirmeyen adaylar “Fiziki Yeterlilik Testi” ne alınmayacaklardır.

12. Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.

13. Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.

14. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun adaylıkları sonlandırılacaktır.

15. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

16. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.