2019 Pazartesi günü bankalar açık mı?

Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü (Arefe Günü) saat 13.00'te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecek. Cumhurbaşkanlığından yayınlanan kararname ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları uygun görüldü.

PAZARTESİ BANKALAR AÇIK MI?

Pazartesi yarım gün resmi tatil sayıldığı için bankalar yarım gün çalışacak. Aynı zamanda mobil EFT işlemleri de yarım gün yapılabilecek. Acil banka işleri olanların sabah erkenden işlerini halletmesinde fayda var.