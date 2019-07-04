2019 Polis tayin sonuçları açıklandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet adresinden önemli bir açıklamada bulundu. Binlerce polis günlerdir tayin sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Polis tayinleri açıklandı. EGM’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Emniyet Genel Müdürlüğü ilgili mevzuat hükümlerince belirlenen 2019 Yılı Genel Atamaları çerçevesinde Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam 21.733 personelin atama ve yer değiştirme işlemi gerçekleştirildi.

Bu doğrultuda;

1'inci hizmet bölgesinden 2'nci hizmet bölgesine 9.931 personelin,

2'nci hizmet bölgesinden l'inci hizmet bölgesine 10.786 personelin,

2'nci hizmet bölgesinden 2'nci hizmet bölgesine 1.016 personelin atama işlemleri yapılmış olup 42.421 personelin ise ipka talepleri kabul edildi.”