2019 Ramazan bayramı namazı saatleri: Ankara’da bayram namazı saat kaçta? İşte Ankara bayram namazı vakti…

Bayram geliyor birçok kişi bayram hazırlıklarına devam ediyor. Bayram günleri bayram namazı büyük önem taşıyor. Ankaralılar da sabah erkenden kalkıp hazırlanıp bayram namazını kılacakları. Peki bayram namazı saat kaçta?

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Not: yukarıdaki link aracılığı ile il il ve ilçe ilçe bayram namazı saatini öğrenebilirsiniz. Açılan sayfada il ve ilçeyi seçtikten sonra Ramazan imsakiyesenin sonunda bayram namazı vakti yer almaktadır.

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Başkent Ankara’da vatandaşlar bayram namazını Diyanet’in belirlediği saat olan 06:01’te kılacak.

ANKARA'NIN ÖNEMLİ CAMİLERİ

Ağaç Ayak Cami

Ahi Elvan Cami

Ahi Yakup Cami

Aslanhane (Ahi Şerafettin) Cami

Cenab-ı Ahmet Paşa Cami

Alaaddin Camii

Çiçekçioğlu Camii

Direkli Cami

Eskicioğlu Camii

Hacettepe Camii

Hacı Arap Camii

Hacı Bayram Camii

İbadullah Cami

Karacabey Camii

Kocatepe Camii

Kurşunlu Camii

Tabakhane Camii

Tacettin Camii

Zincirli Cami

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı bayramın ilk günü, güneşin doğmasından yaklaşık 50 dakika geçtikten sonra cemaatle birlikte kılınan namazdır. Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Kurban Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını yapar. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Ardından imamla birlikte rükû ve secde edilir.

Ardından 2. rek’âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir.

Sonra, imam minber’e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir. Bayram namazının kılınışının akıllarda kalması için “İki salla bir bağla üç salla bir yat.” şeklinde bir tekerleme de yapılmıştır.