2019 Ramazan bayramı saati: İstanbul’da bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı vakitleri 2019…

Bayramın gelmesiyle birlikte binlerce vatandaş camilere akın edecek ve bayram namazlarını kılacak. Mübarek Ramazan bayramını ibadetlerle karşılamak isteyenler İstanbul bayram namazı saatlerini araştırmaya başladı. Müslümanların Ramazan Bayramı bu sene 4 Haziran’da başlıyor ve 6 Haziran’da bitiyor. Bayram namazı her ilde farklı saatlerde kılınacak. Peki İstanbul’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

İstanbul bayram namazı saati: 06:13

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Not: yukarıdaki link aracılığı ile il il ve ilçe ilçe bayram namazı saatini öğrenebilirsiniz. Açılan sayfada il ve ilçeyi seçtikten sonra Ramazan imsakiyesenin sonunda bayram namazı vakti yer almaktadır.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

2 rekat olan Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Ramazan Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir. İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını tekrarlar.

Sonrasında imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de onu takip eder. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynı şeyi yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler.

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Bu rekat imamla birlikte rükû ve secde edilirek bitirilir.İlk rekatın ardından 2. rek’âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de bunu tekrarlar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar.

Ardından imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir. Sonra, imam minber’e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir. Bayram namazının kılınışının akıllarda kalması için “İki salla bir bağla üç salla bir yat.” şeklinde bir tekerleme de üretilmiştir.