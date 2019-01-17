2019 Ramazan Bayramı tarihi: Üç aylar ne zaman başlayacak?

Mübarek üç aylar içinde kandilleri bulundurması ile ayrı bir önem taşıyor. Üç aylar Recep, Şaban, Ramazan'dan oluşuyor. Üç aylar bittiği zaman ise Ramazan Bayramı başlıyor. Peki Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak?

Mübarek üç aylar ve Ramazan Bayramı 2019 yılında ne zaman, hangi güne denk geliyor merak ediliyor. Üç ayların değerini ifade eden diğer bir önemli özellik ise beş mübarek kandil gecesinden dördünün bu aylar içinde olmasıdır. Üç aylar içinde Regaip, Miraç ve Berat kandillerinin yanı sıra Kadir gecesi de bulunuyor.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi’ni de içinde barındıran üç aylar 8 Mart 2019’da başlayacak. Bu tarih itibariyle Recep ayı idrak edilecek. 2 Nisan’da ise Miraç Kandili Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya edilecek. Şaban ayı ise 6 Nisan’da başlayacak ve 19 Nisan’da Berat Kandili ihya edilecek. On bir ayın sultanı Ramazan’da 6 Mayıs'da başlayacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2019 yılında Ramazan başlangıcı, 6 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor. Kadir Gecesi, 31 Mayıs 2019, Arefe günü, 3 Haziran 2019. Ramazan Bayramı 1. gün 4 Haziran 2019 Salı günü, Ramazan Bayramı 2. gün 5 Haziran 2019 Çarşamba günü, Ramazan Bayramı 3. gün 6 Haziran 2019 Perşembe günü.