2019 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? Resmi tatiller listesi…

2019 yılı resmi tatillerinde 121 gün tatil yer alırken bunların 104’ünü hafta sonu tatil günleri oluşturuyor. Resmi Gazete’de yayımlanan resmi tatiller listesine göre tatil fırsatlarını araştıranlar için tüm tatiller, Ramazan ve Kurban Bayramı tatilleri haberimizde. Peki Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?

2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ 01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü*

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı 2019 RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜN? 03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün) 2019 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN? 10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)