2019 resmi tatiller listesi | 2019’da kaç gün tatil var? Kurban ve Ramazan bayramı ne zaman?

Çalışanlar ve öğrenciler 2019 yılı Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tatilleri ne zaman merak ediyor. 2019 yılı resmi tatillerinde 121 gün tatil yer alırken bunların 104'ünü hafta sonu tatil günleri oluşturuyor. Haberimizin devamından 2019 resmi tatilleri listesine ulaşabilirsiniz…

2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ 01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı 23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü 19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü 30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı 28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi 29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı 2019 DİNİ TATİLLER 03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün) 10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)