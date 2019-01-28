2019 resmi tatiller listesi: Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?

2019 yılının ilk resmi tatili olan 1 Ocak günü memurlar ve çalışanlar dinlendiler. Resmi tatiller listesine göre sırada 23 Nisan var. Tüm bu tatil günlerinin yanı sıra uzun süreli tatiller olan Ramazan ve Kurban Bayramı’nın tarihleri merak ediliyor. Bayram tatillerinin tarihi de “Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun” olarak yayınlanan bilgilerin paylaşılması ile birlikte belirlendi.

2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü*

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı



2019 RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

2019 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)